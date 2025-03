Nella casa di Amici di Maria De Filippi, la storia d’amore tra Petit e Marisol Castellanos aveva fatto appassionare tutti. I due, giovanissimi, ricchi di talento e voglia di vivere, si sono innamorati e hanno fatto sognare un po’ tutti i fan del programma, che da casa hanno visto la loro storia crescere, insieme al loro innato talento. Ma oggi, dopo mesi dalla fine della 23esima edizione di Amici, come va la relazione tra Petit e Marisol? A parlarne è stato proprio il cantante, che ospite di Verissimo ha risposto ad alcune domande di Silvia Toffanin, spiegando che le cose procedono a gonfie vele con la compagna.

Quando infatti la padrona di casa ha chiesto al cantante se le cose stessero continuando tra di loro, Salvatore Moccia, che ha scelto proprio Petit come pseudonimo, le ha detto che tra loro le cose vanno alla grande. Emozionato, ha spiegato: “Stiamo spesso insieme, ci vediamo molto e procede tutto benissimo”, non senza emozione. Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto dove si vedessero, essendo lei originaria di Biella e lui di Roma, lui l’ha tranquillizzata, spiegando che Marisol, ballerina della quale si è innamorato ad Amici, si è trasferita nella Capitale. Una scelta presa in virtù della sua carriera e non per amore.

Petit: “Con Marisol ci vediamo quasi ogni giorno”

Petit, parlando della sua storia d’amore con Marisol Castellanos a Verissimo, ha raccontato: “Lei sta a Roma, vive vicino a me, ci vediamo spesso, quasi ogni giorno”. Nata a Cuba, la ballerina è arrivata in Italia e si è stabilita con la famiglia a Biella ma da qualche tempo vive a Roma, per portare avanti la sua carriera da ballerina che è esplosa proprio con la partecipazione ad Amici. I due, dunque, sono felicissimi insieme e nonostante la giovane età hanno già programmi importanti.