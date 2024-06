Petit e il retroscena sull’amore con Marisol nato ad Amici/ “Ad un certo punto non l’ho più considerata e…”

Petit e l’amore con Marisol ad Amici

Petit sta vivendo la sua prima estate in giro per l’Italia incontrando i fan ed esibendosi dal vivo come è accaduto domenica 23 giugno sul palco del Pizza Village di Napoli. Contemporaneamente, però, ha trovato il modo per raccontarsi ai microfoni di Lorella Cuccarini all’interno del podcast Dimmi di te in cui oltre a raccontare le emozioni vissute all’interno della scuola di Amici e a svelare i progetti futuri, si è soffermato anche sulla storia d’amore con Marisol nata all’interno della scuola e che tra qualche mese dovrà affrontare lo scoglio della lontananza qualora Marisol dovesse accettare offerte di lavoro all’estero. Durante la lunga conversazione con la Cuccarini, Petit ha anche svelato un retroscena sulla storia con Marisol.

“Nella scuola per me c’è stata la musica, ma non solo quello. Perché poi all’interno della casetta ho trovato anche l’amore – ha rivelato l’autore di Mammamì – In realtà era l’ultima cosa che immaginavo, non ci pensavo nemmeno. Perché mi ero messo in testa di lavorare tanto e di concentrarmi solo su questo aspetto. Poi è arrivato l’amore, ho visto Mari e non potevo più frenarmi. Me l’ha fatta pesare un po’, c’ha messo un po’ di tempo. Poi a un certo punto io ho detto: ‘vabbè io non la considero più, se vuole venire, allora verrà lei’. Poi quando io non l’ho più considerata è venuta lei da me ed è stato bellissimo. Da lì è nato tutto“, le parole del cantante.

Nonostante siano giovanissimi, Petit e Marisol sono molto innamorati e sono inseparabili da quando l’avventura nella scuola di Amici è finita al punto da supportarsi e sostenersi a vicenda ma cosa ha fatto innamorare il cantante? “I modi, la solarità, il suo carattere, la bellezza, tutto nel complesso. Mi sono innamorato per com’è fatta lei caratterialmente – ha quindi aggiunto Petit .

2Se ho mai pensato che il rapporto con Marisol avrebbe potuto togliermi energie rispetto al percorso che stavo facendo nel programma? No mai, anzi, ho capito che con lei era più bello. Lei mi ha aiutato tanto nei momenti più complicati, quando ero più giù. Veniva sempre a darmi una mano e mi spiegava tutto. Mi ha aiutato tanto e quindi con lei è stato più semplice. Lei ha detto lo stesso di me? Mi fa piacere, diciamo che ci siamo aiutati a vicenda“, ha concluso.

