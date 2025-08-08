È ufficialmente finita tra Petit e Marisol Castellanos di Amici 23: la ballerina ha confermato la fine della loro relazione, spiegando come sono i rapporti

I sospetti delle ultime settimane hanno trovato conferma: Petit e Marisol Castellanos di Amici 23 si sono lasciati. Parliamo della ballerina e del cantante che, nella scuola di Canale 5, oltre a trovare la popolarità hanno anche trovato l’amore, affrontando un bel percorso di coppia proseguito anche dopo la fine del programma. Si è infatti parlato di convivenza e di importanti progetti per il futuro insieme, futuro che adesso è solo un ricordo.

Amici 24, Asia De Figlio confessa: "Ecco con chi ho legato"/ E svela retroscena su Chiamamifaro e Raffaella

La ballerina ha infatti annunciato che la sua relazione con Petit è ufficialmente giunta al termine. Lo ha fatto in risposta alla domanda di un follower, che le ha chiesto proprio se con il cantante fosse finita. Marisol ha così risposto: “Non siamo più una coppia ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene”.

Petit e Marisol Castellanos si sono ufficialmente lasciati: l’annuncio della ballerina di Amici 23

Marisol e Petit si sono lasciati ma i loro rapporti restano comunque buoni, a detta della Castellanos. L’annuncio della rottura tra i due ex allievi di Amici arriva, d’altronde, dopo alcune segnalazioni che volevano i due non solo sempre più lontani ma anche insieme ad altre persone, presumibilmente, nuove fiamme. Un video pubblicato su TikTok di Petit insieme alla creator Carlotta Corsini ha infatti portato molti a chiedersi se non fosse finita con la ballerina e fosse proprio Carlotta la sua nuova fidanzata. Nessuna conferma è però arrivata su queste segnalazioni e indiscrezioni, l’unico annuncio ufficiale resta, dunque, la fine della relazione tra i due protagonisti di Amici che restano, ad oggi, tra i più amati degli ultimi anni del talent di Canale 5.

Giulia Stabile e Sangiovanni, scontro imbarazzante da Cattelan/ Lite sfiorata? La reazione della ballerina