Petit e Marisol Castellanos in arrivo il primo bacio in pubblico al quinto serale di Amici 2024?/ Lo spoiler

Petit é prossimo ad un tour dei record?

Petit relativamente alla passione nutrita per la musica, che intende rendere la sua attività lavorativa, fa quindi sapere di voler “Riuscire a riempire gli stadi. Sí, io penso che per un cantante riempire uno Stadio e cantare a tante persone sia uno degli obiettivi grandi”, ammette Salvatore Moccia in arte Petit.

Intanto in attesa della puntata serale di Amici 2024 non si placano online polemiche dei fan che non credono nelle qualità del giovane cantante tacciandolo invece di essere favorito in quanto nipote d’arte di Nadia Rinaldi. Nonostante tutto definire Petit uno dei principali candidati alla vittoria del circuito canto e per il titolo di vincitore finale di Amici 2024, tuttavia, non può dirsi di certo azzardato.

Petit e Marisol Castellanos, amore a gonfie vele!

Nel frattempo, inoltre, prosegue a gonfie vele e incontrastata ad Amici 2024 la lovestory di Petit e Marisol Castellanos. Secondo gli spoiler potremmo assistere ai primi baci tra i due innamorati dopo l’incessante appello del pubblico in studio durante il quinto serale di Amici.











