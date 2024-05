Petit e Marisol, coppia in crisi ad Amici 2024?/ Lui la incalza: “Ma non stai più bene con me?”

Amici 2024, Petit e Marisol Castellanos finiscono in crisi

Esplodono dubbi a margine della lovestory di Amici 2024, anche tra gli stessi diretti interessati protagonisti in amore, Petit e Marisol Castellanos. La storia nata tra i banchi nella scuola dei talenti fondata da Maria De Filippi sembra essere in balia di una crisi piuttosto difficile da affrontare nel daytime del talent in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 3 maggio 2024.

Mida in preda ad una crisi ad Amici 2024/ Il duro sfogo "Sono convinto di valere qualcosa..."

Così come si evince tra le immagini nel rinnovato appuntamento di Amici, ad un confronto con la fidanzata Petit si chiede e chiede alla ballerina se sia cambiato qualcosa in negativo nel loro rapporto. Dal momento che il legame che li vincola sembra non riuscire più ad appagare Petit e Marisol.

E il confronto tra i due fidanzati si tiene a distanza debita dal resto dei compagni di studio e in intimità.

Amici 2024, Holden contro Mida: Lorella Cuccarini lancia il guanto creatività/ Le reazioni

La storia sembra non promettere longevità

“Ma non stai più bene?- incalza Marisol Castellanos il cantante reduce dal rilascio di Mammamí, a cui la ballerina replica rispedendogli il quesito- la stessa impressione che ho io di te… tranne quando mi cerchi”.

Il dubbio maturato sul futuro della lovestory, indipendentemente dallo spazio e il tempo che i giovani condividono ad Amici, assale Petit e Marisol. Ma il cantautore ammette di avere anche paura, sentendosi evidentemente più emotivamente coinvolto della ballerina in termini di sentimento: “sí, ma io ho paura – fa sapere infatti all’amata Petit, lasciando intendere di temere l’addio di lei-…Paura che non riusciamo a viverci fuori”.

Lucia Ferrari: "Non sono riuscita a raggiungere degli obiettivi..."/ Lo sfogo dell'eliminata di Amici 2024

Insomma, sembra proprio che Petit stia chiedendo a Marisol una garanzia sul sentimento, nel disperato tentativo di potersi scoprire sentimentalmente corrisposto. Che la storia d’amore dei due possibili finalisti sia all’inizio della fine? Nel frattempo, intanto, per il circuito canto i rivali di Petit Mida e Holden finiscono al centro di un guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini…











© RIPRODUZIONE RISERVATA