Petit e Marisol sempre più complici ad Amici 2024/ “Andiamo a farci le coccole”: il video fa impazzire il web

Petit e Marisol sempre più innamorati ad Amici 2024: complici anche nelle pulizie!

Petit e Marisol sono sempre più vicini tra le mura della casetta di Amici 2024. Chi ha per un momento sospettato una crisi di coppia, si sarà sicuramente ricreduto di fronte alle immagini dello scorso serale, quando Petit, di fronte alla possibilità che Marisol venisse eliminata, è apparso visibilmente preoccupato. Un abbraccio e un bacio, ancora una volta sul palco del serale, hanno chiarito che la storia procede a gonfie vele. D’altronde lo dimostrano anche le immagini del daytime andato in onda il 2 aprile, che ha visto il cantante e la ballerina fare le pulizie insieme in casetta.

Di fronte ad uno svogliato Petit, Marisol lo invita a mettersi a lavoro con le pulizie, aiutando perché così potranno tornare in fretta a coccolarsi. “Dai Petit …così lo facciamo insieme e dopo possiamo farci le coccole”, sono le parole della ballerina. Parole che riescono a smuovere il cantante, che pochi istanti dopo è alle prese con il lavaggio dei piatti sporchi.

Petit e Marisol, il video delle pulizie ad Amici 2024 fa impazzire i fan

Non mancano allusioni romantiche di Marisol durante le pulizie col suo Petit ad Amici 2024. “Stiamo pulendo casa nostra, dai…”, dichiara la ballerina, che sorride maliziosa a Petit. E forse il suo desiderio è proprio quello di condividere, un giorno, una casa col suo fidanzato. “Sono davvero felice”, ha ammesso poi la ballerina in un’altra occasione, mostrando tutto il suo amore per il cantante. Intanto, le immagini della loro complicità in casetta hanno fatto il giro del web, scatenando le reazioni entusiaste dei supporter della coppia. “Sono bellissimi insieme, una delle coppie più dolci viste ad Amici!” ha scritto un utente.

Nel frattempo, é particolarmente commosso e commovente l’addio dell’eliminato Nicholas Borgogni al talent show di Amici 2024…

La complicità tra Petit e Marisol continua, anche nelle piccole cose… #Amici23 pic.twitter.com/cSfjPnC2Uk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2024













