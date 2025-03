Petit sarà ospite del programma tv Verissimo, evento che andrà in onda sabato 15 Marzo 2025 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Petit è un giovane cantante nato a Roma che ha conosciuto l’amore durante la trasmissione Amici, programma tv storico dove ha conosciuto la giovanissima ballerina Marisol. Ma ora i due che cosa stanno facendo e stanno ancora insieme?

Helena Prestes e Javier Martinez sognano un futuro insieme dopo Grande Fratello/ Dalla casa all'ambiente

Petit e Marisol sono state due delle grandi sorprese ad Amici, sia in termini di risultati che per il resto con la loro storia che ha intrigato e destato molto interesse al grande pubblico televisivo. Da un lato Petit è un giovane cantante che ha impressionato per la musica, dall’altro Marisol è una ballerina che è sempre apparsa molto a suo agio grazie alla sua eleganza ed al suo talento.

Marco Carta, chi è: l'infanzia difficile e il successo/ "La musica mi ha tolto i mostri dentro"

Petit è una persona molto riservata ma mediante i social il pubblico vuole sapere anche dettagli della sua vita privata e come prosegue la sua relazione con Marisol. Durante il programma i due hanno avuto alti e bassi ma come giusto che sia visto specialmente la giovanissima età di entrambi, che hanno però saputo mostrare anche grande maturità.

Petit e Marisol ancora insieme? Spunta un dettaglio sui social

Petit ha conosciuto Marisol e si è innamorato durante Amici e proprio nel corso del programma ha mostrato la sua passione e il suo amore per la ballerina, con una bellissima dedica durante una canzone: “Davvero sono innamorato però forse è meglio non dirlo. Non mi è mai successo però questo mi fa impazzire” è solo una parte della dedica tra i due.

Selvaggia Roma, chi è: il nome d'arte e Temptation Island/ "Sogno di fare l'attrice e..."

Quelli che molti non sanno è che i due giovanissimi ragazzi già convivono e appaiono più legati che mai. I fan della coppia li segue costantemente sui social dove Marisol riposta tutte le canzoni del fidanzato e anche l’artista in occasione del suo ultimo singolo ‘Mezzanotte’ ha dato un chiaro segnale sui social:

“Ci sono momenti che restano dentro, ci sono notti che cambiano tutto. Mezzanotte sta arrivando e questa volta sarà più di una canzone” il post sui social di qualche giorno fa con Petit che ha ringraziato Amici sia per la musica sia per avergli dato modo di conoscere Marisol, parole che sono più chiare di qualsiasi altra cosa e un legame tra i due che resta indissolubile.