Ancora oggi molti si chiedono se Petit e Marisol di Amici sono ancora insieme. I due sono stati tra i protagonisti assoluti di una delle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi, e nonostante si siano spesso dimostrati piuttosto timidi, in poco tempo sono stati tra i più amati del pubblico di Canale 5. Il primo, Petit, ha partecipato ad Amici come cantante ottenendo un grande successo con la sua musica, mentre Marisol è sempre stata apprezzata per il suo modo di danzare leggiadro.

Durante il talent, Marisol e Petit si sono innamorati e per loro è stata la prima vera storia d’amore. Inutile dire quanto tutto questo abbia fatto sognare i fan che li guardavano innamorarsi nella famosa casetta del programma. “Sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale… Solo grazie”, aveva scritto la ragazza in una delle storie di Instagram, proprio nel giorno del compleanno del suo fidanzato. Petit, invece, aveva ammesso di aver capito di essersi profondamente innamorato della ballerina una volta uscito da Amici di Maria De Filippi: “Io l’ho capito – soprattutto con la lontananza, ora che siamo usciti – con la mancanza proprio sua. Quindi il bisogno di stare con lei. Poi se stai bene quando ci stai insieme”.

Petit e Marisol si sono lasciati? La ballerina svela tutto: “In casetta c’erano tanti litigi, ma oggi…”

Petit e Marisol stanno ancora insieme o si sono lasciati? I fan che hanno seguito la coppia di Amici passo dopo passo si allarmano appena vedono poco movimento sui social, soprattutto nel caso in cui non compaiono post relativi alla loro relazione. A svelare tutta la verità sulla loro storia d’amore è stata proprio la ballerina Marisol, che ha raccontato a Lorella Cuccarini quanto le cose stiano andando ancora meglio una volta usciti dal programma. Ecco alcune delle sue parole: “Adesso va meglio di quando eravamo dentro. Lui si adatta a tutto e anch’io.”

La ballerina ha spiegato che in casetta ad Amici lei e Petit litigavano spesso per via del fatto che hanno dei caratteri simili. Non tutti sanno che i due sono andati a convivere a soli 18 anni: “Ci abbiamo messo tanta buona volontà. E adesso è ancora più bello.”, ha continuato Marisol, “Stiamo ancora meglio, facciamo un sacco di cose insieme“. Dunque, possiamo confermare che Petit e Marisol stanno ancora insieme e stanno vivendo la loro storia d’amore più felici che mai.