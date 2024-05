Petit eliminato nella semifinale di Amici 2024?/ “Ho paura di non riuscire a…”

Petit é insieme a Mida tra i due possibili nominati al ballottaggio eliminatorio della semifinale di Amici 2024 e ,intanto, lui stesso ammette di nutrire un sentiment tra incertezza e preoccupazione.

In un intervento registrato nel consuetudinario appuntamento del daytime di Amici 2024 il nipote d’arte di Nadia Rinaldi si sfoga dando un bilancio del percorso di studio del canto intrapreso al talent show di Maria De Filippi. “Ho paura di uscire non avendo dato tutto me stesso”, fa sapere Salvatore Moccia, in arte Petit, “se devo uscire con canzoni che mi rappresentano sto bene …anche se esco”. Insomma, la preoccupazione al pensiero di una eliminazione ad un passo dalla puntata finale. C’é chi lo definisce il Geolier di Amici in un paragone per molti versi azzardato dal momento che il rapper secondino é il trend musicale tra i singoli del momento ai vertici delle classifiche con L’ultima poesia in coppia con Ultimo.

Petit teme di non essere valorizzato nella semifinale di Amici 2024, frecciatina a Rudy Zerby?

Tra le parole della confessione di Petit potrebbe esservi anche una frecciatina al maestro di canto Rudy Zerbi, perché principale indiziato responsabile di non aver saputo valorizzare l’allievo nelle scelte artistiche della sfida a squadre al serale di Amici.

Intanto nell’attesa della semifinale di Amici 2024 Petit conquista un nuovo traguardo proprio con il compagno di squadra Holden, ovvero la proiezione al cinema della première del primo videoclip musicale per i rispettivi singoli lanciati dai due giovani ad Amici 2024, Mammamí e Solo stanotte. Al party di festeggiamenti oltre ai festeggiati erano presenti anche i ballerini Marisol Castellanos e Dustin Taylor insieme ai cantanti Mida e Sarah Toscano.











