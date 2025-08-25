Dopo la fine della storia con Marisol, un video di Petit scatena la reazione del web che crede abbia una nuova fidanzata.

Petit e Marisol sono stati non solo due degli allievi più amati degli ultimi anni di Amici, ma anche una delle coppie più belle e seguite sui social. Il cantante e la ballerina, dopo la fine dell’avventura nella scuola di Maria De Filippi, hanno vissuto la relazione con molta discrezione condividendo sui social pochissimi contenuti di coppia. Nell’ultimo periodo, però, l’assenza di foto e contenuti di coppia aveva scatenato rumors sullo stato di salute della coppia fino alla conferma ufficiale di Marisol che, rispondendo ad un commento sui social, ha confermato la fine della coppia.

Un annuncio che, in breve tempo, è diventato virale scatenando la reazione dei fan tra i quali c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra i due. Nelle scorse ore, però, un video di Petit pubblicato su Tik Tok ha scatenato diversi rumors secondo cui il cantante potrebbe avere una nuova fidanzata.

Il video di Petit che ha scatenato il gossip sull’ex allievo di Amici

In occasione del suo ventesimo compleanno, Petit ha pubblicato su Tik Tok un video in cui si mostra mentre festeggia. Un video apparentemente tranquillo che, però, ha attirato l’attenzione dei followers che hanno notato una descrizione che ha sorpreso tutti. “Primo TikTok da ventenne e da innamorato”, ha scritto il cantante nella didascalia.

L’uso della parola “innamorato” ha spiazzato i fan non solo di Petit ma anche quelli della coppia con Marisol che si chiedono quale possa essere il motivo per cui il cantante ha scelto di usare la parola innamorato. Petit, dunque, ha nuovamente ritrovato l’amore dopo l’importante storia vissuta con Marisol per la quale resta un profondo affetto? Per ora non c’è nulla di ufficiale ma i fan attendono di sapere cosa sta accadendo.