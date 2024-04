Petit: “Ho ricevuto tante porte in faccia…”/ Il difficile passato prima del debutto ad Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit si racconta e spunta un doloroso ricordo

É il protagonista di una confidenza intimista e in parte dolorosa, Petit, nel rinnovato appuntamento daytime di Amici 2024. Così come emerge nella puntata pomeridiana in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 18 aprile 2024 di Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit ha alle spalle un passato da calciatore professionista dopo una lunga fase di vita vissuta per la formazione di esperto nel calcio, che prima dell’esordio in musica gli ha inferto delle cocenti delusioni.

L’occasione che Petit ha di poter parlare del e al sé fanciullino, nel mezzo della gara serale di Amici, vede il giovane ricordare i tempi passati tra nostalgia e gioia per le sfide superate: ” manca non avere ansie -fa sapere il cantautore-, mi manca stare con mia nonna .. prima mi divertivo tanto giocando a calcio ma ho avuto porte in faccia”.

L’addio al calcio, prima di Amici 2024

Quindi la confessione dolorosa del concorrente candidato alla vittoria finale di Amici 2024 prosegue: “mi dicevano ‘non sei pronto’… ci ho creduto fino a giungere nel professionismo, l’ultimo anno mi sono fatto male”. Il sogno del calcio termina con l’infortunio, nel periodo in cui Petit cominciava a dedicarsi alla musica, ancor prima del debutto ad Amici 2024: “oggi sono qui”, dichiara felice della sua evoluzione e transizione da esperto nel calcio a artista nell’industria musicale, il concorrente tra i papabili vincitori al talent show di Maria De Filippi.

In vista della quinta puntata serale di Amici 2024, intanto, s’infiamma il ballottaggio previsto tra Lil Jolie e Sarah Toscano con le dichiarazioni rilasciate a caldo dalla prima in risposta ad un ammiccamento sibillino dell’altro cantante competitor, Mida. Che sia nell’aria l’inizio di un nuovo amore per le cronache del talent show dei talenti scoperti a Roma da Maria De Filippi?













