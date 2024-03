Petit lascia il calcio per la musica/ La promessa alla compianta nonna, prima di Amici 2024

Amici 2024: Petit custodisce un segreto legato al debutto in musica

Tra i protagonisti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 2024, Petit é particolarmente motivato alla conquista della vittoria del talent show di Maria De Filippi. Non tutti i telespettatori però sono a conoscenza del fatto che dietro la partecipazione ad Amici 23 di Salvatore Moccia in arte Petit, si celi un’importante svolta.

Il cantautore allievo di Rudy Zerbi, si é concesso una pausa dalla carriera da giovane promessa del calcio, per dedicarsi alla musica. Infatti Petit ha scelto di onorare la passione condivisa con la compianta nonna Miriam dalle origini francesi. Che questa motivazione personale gli dia uno slancio speciale per consentirgli di accedere alla finale di Amici 2024?.

Il ricordo del calcio nel cuore di Petit ma…

Del suo passato da calciatore Petit custodisce un ricordo positivo, unitamente alla passione legata alla musica: “ho giocato nell’Avellino in serie C. Facevo musica, ho sempre scritto, sentivo canzoni di altri e magari facevo la mia canzone su quella di un altro cantante”, rilascia tra le dichiarazioni l’allievo di Amici 2024.

Nel frattempo, nell’attesa per la seconda puntata serale di Amici prevista il 30 marzo 2024 proprio il cantautore nipote d’arte si impone sul podio per il titolo di concorrente preferito del pubblico…

