Petit: “Mi manca troppo mia madre/ É crisi prima della finale di Amici 2024: lo sfogo con Marisol

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit diventa protagonista di un duro sfogo

Petit é in balia di una crisi personale e artistica, nel mezzo della competizione del serale di Amici 2024. Così come si evince nel content del rinnovato appuntamento daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 26 aprile 2024, Petit palesa di soffrire la separazione dagli affetti. In particolare dalla madre.

“Mi manca mia madre -fa sapere il cantautore allievo di Rudy Zerbi, parlando alla confidente amata fidanzata Marisol Castellanos, ad Amici 2024, e inizia la sua confessione più intimista registrata ad oggi-…non si sapeva nella vita che avrei fatto…”. Quindi, Petit ricorda il periodo di giovinezza dove fare musica per lui sarebbe stato solo un sogno da realizzare- “essere arrivato fino a questo punto é stato un orgoglio… proprio vedere che lei, mamma e papà… tutti sono orgogliosi di te”, prosegue nella confidenza il giovane ispirato al fenomeno di Napoli nel mondo.

Petit é in crisi alla sesta puntata del serale di Amici 2024

Petit immagina la madre che lo rivede alla sua uscita dal talent show e “c’é lei che mi aspetta”, rimarca infatti poi nella confidenza a Marisol Castellanos, il cantautore. Il giovane é reduce dalla presentazione ad Amici 2024 di Maria De Filippi del nuovo inedito Mammamí, che intanto conquista l’orecchio delle radio in assenza di Holden alla nuova gara inediti indetta al serale. Anche se, così come si evince dalle anticipazioni della sesta puntata serale lo stesso Petit risulta sconfitto al guanto di sfida di scrittura barre che lo vede schierato contro Mida sulle note di Salmo. Che sia l’inizio della fine per l’eliminazione prima della puntata finale ad Amici 2024, ai danni di Petit?

Da parte del cantautore inoltre si registra ad Amici di Maria De Filippi un discusso clamoroso J’accuse ai danni del nemico giurato, Mida …











