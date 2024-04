Petit possibile vincitore di canto ad Amici 2024?/ Batte Holden e Mida su Spotify: la classifica

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit é un preannunciato vincitore: l’indicatore su Spotify Italy

Petit é il possibile primo candidato alla vittoria di Amici 2024, relativamente alla competizione tra i talenti del circuito canto al talent show di Maria De Filippi. Questo é quanto si profila a prima firma su Il sussidiario.net rispetto alla più alta nuova entrata di Amici 2024 che Petit registra nella playlist “Generazione zeta”. La classifica di streaming su Spotify Italia coi brani in sequenza, classificati nell’ordine di gradimento dei fruitori di musica, per il volume di ascolti in streaming. Nella stessa Petit occupa la posizione numero 2, con il nuovo singolo sull’amore romantico, Tornerai. Prima di lui, primo classificato nella Toplist Generazione zeta Olly e JVLI con Devastante.

In Top 3, a seguire, habemus poi il terzo classificato nella sfilza dei talenti cantautori scoperti ad Amici 2024, Mida, con il singolo dance club Fightclub. Quarta posizione inaspettata per la cantautrice giunta al ritiro dal talent show di Maria De Filippi, per una recidiva della depressione, Mew, con il nuovo singolo presentato recentemente proprio alla scuola dopo l’uscita di scena. Poi, habemus quinto classificato il cantautore per antonomasia di Amici 2024, Holden con il pezzo autobiografico Solo stanotte. Il pezzo parla di un amore tossico e la scelta sofferta di chiudere la relazione alla scoperta che il legame sia malsano quando l’amore non é corrisposto in egual misura e il rapporto é sbilanciato.

Petit sbaraglia la competizione di canto, prima della terza puntata del serale di Amici 2024

Vista la più alta new entry registrata nella Toplist, quindi , Petit si impone come il papabile vincitore di canto. Tuttavia, Mida e Holden in corsa potrebbero ostacolare il nipote d’arte di Nadia Rinaldi nell’obiettivo di vincere il talent.













