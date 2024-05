Petit promosso dai giudici ma bocciato dal pubblico di Amici 2024?/ Il singolo non decolla nelle classifiche

Petit é tra i protagonisti alla settima puntata del serale di Amici 2024, dal momento che riesce a fare ricredere sul suo conto e in positivo il giudice Cristiano Malgioglio. Reduce da una una performance di canto alla sesta puntata non proprio brillante si impone come uno tra i migliori concorrenti del settimo serale di Amici 2023 secondo gli spoiler.

In particolare é Cristiano Malgioglio a fare ergere il profilo di Petit al titolo di valido talento nel circuito canto, con una serie di elogi che ne segnano il dietrofront del giudice sul giovane.

Petit, il singolo stenta a decollare

Tuttavia, relativamente alla gara tra i nuovi singoli lanciati dai concorrenti di Amici 2024, il cantante Petit insieme a Martina Giovannini non riescono ad imporsi con i singoli Mammamí e Niente come te tra le posizioni nella Top200 all’attivo su Spotify. Nella stessa classifica, invece, debuttano Sarah Toscano, Mida e Holden con i rispettivi nuovi singoli Sexy magica, Que Pasa e Randagi.

