Petit smonta Sarah Toscano: “Non eri convincente contro Martina…”/ É scontro ad Amici 2024!

Petit affonda Sarah Toscano, in quella che vorrebbe essere una critica sulla performance eseguita alla settimana puntata serale di Amici 2024, alla mention di Martina Giovannini. Quest’ultima é la nuova concorrente eliminata dal talent show di Maria De Filippi, giunta all’edizione di Amici 2024, come stabilito alla puntata in onda il 4 maggio 2024.

Per l’occasione Sarah Toscano si é scontrata al confronto contro Martina, in una prova di canto ad alta tensione sull’estensione vocale, come in particolare il guanto di sfida sulle note di This Is me voluto da Anna Pettinelli, insegnante della Giovannini.

Martina Giovannini torna al centro della competizione di Amici 2024: c’entra Sarah Toscano, parla Petit!

Al confronto sul palco tra le due sfidanti, così come sottolineerebbe Petit nel daytime di Amici del giorno 6 maggio 2024, Martina Giovannini avrebbe avuto la meglio. Almeno in termini di manifesta padronanza del vocale tract. Mentre più delicata come la timbrica vocale pop della competitor, sarebbe stata la risposta di Sarah, che per Petit non avrebbe retto il confronto con Martina.

Ma Sarah proprio non ci sta all’ennesima critica, avendo fatto un percorso in salita e visti i risultati del successo che ora raccoglie, anche grazie al singolo primo nella competizione di canto ad Amici 2024 per il volume di streaming su Spotify Italia, Sexy Magica.

Il botta e risposta tra Petit e Sarah Toscano é infuocato!

“É stata una bella esibizione -ammette Petit sibillino su Sarah, per poi sentenziare in favore di Martina Giovannini -…ma contro Martina…”. Sarah Toscano non ci sta a passare per la seconda scelta: ” ma io non sto parlando di Martina …ora”. Petit prova a raffreddare l’animo bollente della cantante, riconoscendole il merito della risalita: “Ma stai facendo il panico sto serale!”. Sarah non ammette ulteriori sentenze critiche che possano intaccarle l’autostima conquistata con fatica ad Amici 2024, quindi aggiunge dicendosi in fase di guarigione dall’insicurezza: “se ho una buona percezione della performance registrata io mi riguardo e dico che schifo…”.

Nel frattempo, intanto, prosegue incontrastato il successo di Sarah Toscano che ora si rileva per il singolo Sexy magica…











