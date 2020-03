Petizione per cancellare programmi di Barbara D’Urso/ “Superato limite con Salvini”

Barbara D’Urso nella bufera. Su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere ai vertici Mediaset di cancellare i programmi della conduttrice partenopea contro cui si è scagliato il popolo del web dopo la puntata di Live, Non è la D’Urso trasmessa domenica 29 marzo. A scatenare la reazione furiosa dei telespettatori è stata la preghiera che Barbara D’Urso ha recitato in diretta con Matteo Salvini. Il leader della Lega, intervenuto nel corso della trasmissione per parlare dell’emergenza coronavirus, ha chiesto alla D’Urso di recitare l’Eterno riposo per le vittime del Covid 19. Una richiesta che la D’Urso ha prontamente accolto, ma che non è stata affatto condivisa dal pubblico che ha così deciso di agire lanciando una petizione per chiudere tutti i programmi della conduttrice di canale 5.

BARBARA D’URSO, LA PETIZIONE PER CANCELLARE I SUOI PROGRAMMI

La petizione per cancellare i programmi di Barbara D’Urso ha raggiunto più di 90mila firma. L’obiettivo è raggiungere quota 150mila firme. “Purtroppo sappiamo la caratura culturale dei suoi programmi, ma questa volta ha superato il limite invitando in diretta Salvini e PREGANDO in diretta insieme a lui” – si legge nella motivazione della petizione. “Ricordiamoci che l’Italia è un paese laico e che abbiamo i nostri luoghi di culto e sacerdoti. Questa operazione ha sfruttato ancora una volta il potere della religione sugli anziani, così da rafforzare la sua personalità e il suo programma, indegno culturalmente […] dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico”, si legge ancora. Infine, l’autore della petizione, scrive: “Chiedo quindi che venga cancellato il suo programma definitivamente! Dopo che per anni ha sfruttato lo spazio per avere sempre più potere fino a creare una ridicola esperienza religiosa in diretta, con un politico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA