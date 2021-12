Petolicchio, da prof a alunna a Il Collegio 6/ Consigli d’amore e confidenze: è show!

Petolicchio show nella nuova puntata del Collegio 6. Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione ricca di colpi di scena, ciò vuol dire che per i collegiali rimasti è ormai tempo di esami finali. Prima, però, ogni professore incontra i ragazzi per uno speciale ripasso del programma che dovranno poi esporre. La professoressa di matematica e scienze decide di dare ai ragazzi la possibilità di salire in cattedra e condurre loro stessi questo ripasso, lei prenderà il loro posto tra i banchi. Ed è a questo punto che inizia il vero e proprio show. La Petolicchio si immedesima perfettamente nel ruolo di collegiale e inizia sin da subito ad infastidire la lezione, chiacchierando con i compagni di banco. Si lascia andare a confessioni d’amore, a confidenze, scrive e lancia bigliettini ai compagni. Gli altri collegiali sono letteralmente sbalorditi, Giovanni D’Ambrosio più di tutti: “Se avevamo la Petolicchio davvero come compagna di banco, avremmo spaccato tutto!”

