Petra Magoni, ex moglie di Stefano Bollani/ Irene Grandi ha fatto da Cupido

Avere un interesse in comune può essere la molla che può spingere una persona ad approfondire una nuova conoscenza e, perché no, anche a decidere di collaborare a livello professionale. Un’esperienza simile è quella che è stata vissuta da Petra Magoni e Pietro Bollani, entrambi amanti della musica anche se in vesti differenti, lei come cantante e lui come pianista jazz. Non è un caso quindi che abbia deciso di seguire la stessa strada anche la loro primogenita, Frida, che è oggi una delle più apprezzate del settore nonostante sia nata ipovedente. Dalla loro unione è nato anche un maschio, Leone.

Non è l’Arena anticipazioni puntata 5 giugno/ Massimo Giletti in Russia con Zakharova

Ed è stato proprio l’amore per le note a fare loro da Cupido: i due, infatti, si sono incontrati per la prima vola a un concerto di Irene Grandi, cantante che amano tuttora entrambi. La coppia si è ormai lasciata da tempo. Lui si è ormai rifatto una vita al fianco di Valentina Cenni, con cui collabora spesso anche nel lavoro.

BARBARA ALBERTI/ “Paura è tanta: mondo va a fuoco e questi fanno la guerra, assurdo!”

Chi è Petra Magoni: è lei l’ex moglie di Stefano Bollani

Petra Magoni è nata a Pisa il 28 luglio 1972 e ha manifestato praticamente da sempre una grande passione per la musica. In un primo momento lei ha iniziato a cantare in un coro di voci bianche, accompagnando questo agli studi di canto presso il Conservatorio di Livorno e l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Milano.

Ben presto ha però scoperto di amare in modo particolare il rock e ha così deciso di unirsi nel gruppo Senza Freni composto da persone della sua stessa città. La voglia di sperimentare è sempre stata una sua caratteristica distintiva e l’ha così portata a partecipare al Festival di Sanremo per due volte, nel 1996 con “E ci sei” e nel 1997 con “Voglio un Dio”. Ormai da più di dieci anni collabora con Ferruccio Spinetti con cui ha formato il duo “Musica Nuda”.

I Gemelli di Guidonia/ “Vittoria a Tale e Quale? Non la rivediamo per scaramanzia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA