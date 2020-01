Petra Magoni, ex moglie Stefano Bollani/ Insieme “grazie” al Jazz e a Irene Grandi…

Petra Magoni continua a solcare i mari del successo grazie alla Musica Nuda in concerto, al fianco di Ferruccio Spinetti. L’ex moglie del compositore e pianista Stefano Bollani, è stata nei maggiori teatri d’Italia in queste settimane, dopo aver partecipato ad Area Sanremo, grazie alla commissione creata per decidere gli elementi delle Nuove Proposte della prossima edizione del Festival. In questi giorni sono stati tanti gli incontri con colleghi e amici e c’è stato persino spazio per un moto nostalgico: “La rockstar che avrei voluto essere“, dice la jazzista su Instagram, pubblicando una foto con il cantautore Andrea Appino. Riguardo alla sua collaborazione con Spinetti, che dura ormai dal 2003, ha avuto modo di chiarire alcuni punti a L’Adige: entrambi amano improvvisare, realizzare la scaletta all’ultimo secondo, “lasciandoci ispirare anche dal luogo, da come esso ‘suona’”. Il loro Musica Nuda poi è ormai una pietra miliare, più che consolidata, anche se entrambi gli artisti si regalano il tempo di dedicarsi a progetti paralleli. Lo dimostra anche il disco Verso Sud, realizzato in coppia e in versione live. Per i prossimi progetti, Petra e Spinetti invece prevedono di interpretare il ruolo di co-protagonisti per una versione inedita della Turandot. “Un mix di composizioni originali unite alle arie famose dell’opera. Questo diventerà poi un cd mentre nel 2020 uscirò un disco di canzoni per bambini, che abbiamo raccolto in questi anni anche grazie a degli amici cantautori più o meno famosi”, hanno rivelato.

PETRA MAGONI, EX STEFANO BOLLANI: I DUE SI CONOBBERO NEL 2000

Il jazz ha permesso a Petra Magoni e l’ex marito Stefano Bollani di trovare un punto in comune, sia nel lavoro che nelle passioni. I due si sono incontrati per la prima volta a Livorno nel 2000, grazie ad un concerto di Irene Grandi. All’epoca Petra abitava a Pisa, mentre il pianista aveva raggiunto la città dalla sua Firenze, solo per salutare la cantante. “Sembrava un tipo troppo agitato per i miei gusti”, ha confessato all’epoca Magoni al sito Mescalina. I due hanno avuto modo di collaborare in passato grazie ai testi di Riondino per il Presepe realizzato dal compositore, ma si tratta di un supporto che la jazzista ha dato in via ufficiosa. Oggi, mercoledì 1 gennaio, Stefano Bollani sarà invece ospite di Roberto Bolle – Danza con me 2020, in prima serata su Rai 1. Non sappiamo invece come Petra intenderà trascorrere il primo giorno dell’anno, anche se di sicuro potrebbe trovarsi al fianco dei figli Leone e Frida. Quest’ultima, nata come il fratello maggiore, dal suo matrimonio con Bollani, è finita al centro di un episodio di cronaca alcuni anni fa, a causa della denuncia della madre nei confronti del Parco Avventura di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara. In un lungo post su Facebook, la jazzista infatti ha accusato il Parco per via del regolamento, che impediva alla ragazzina, cieca dalla nascita, di poter accedere alle diverse aree.

