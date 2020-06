Petrachi via dalla Roma?/ Lite con Pallotta e licenziamento vicino: pronto De Sanctis

Pubblicità

Gianluca Petrachi è vicino all’addio alla Roma. La rottura col presidente James Pallotta sembra insanabile al punto tale che sarebbe già in corso una trattativa sulla buonuscita del direttore sportivo, secondo quanto riportato da Romapress. I rapporti tra le parti sono tesi già da diverse settimane a causa di alcune divergenze con il presidente e per le uscite infelici che ci sono state nell’arco della stagione. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata una lite nata durante una telefonata tra i due lo scorso giovedì. Ne parla Quotidiano.net, spiegando che c’è stata una smentita riguardo la discussione, ma a distanza di qualche giorno la tensione resta alta e sembra non esserci la possibilità di ricucire lo strappo. Inoltre, Petrachi si sarebbe lamentato del fatto che il presidente non gli lascia sufficiente libertà di movimento sul mercato. Per questo il patron della Roma avrebbe cominciato a prendere in seria considerazione l’ipotesi del licenziamento e starebbe già valutando le mosse successive.

PETRACHI VIA DALLA ROMA? PRONTO DE SANCTIS

Era la notte di giovedì. Poche ore prima il presidente della Roma aveva scritto un messaggio sul sito della società carico di entusiasmo nei confronti dell’allenatore Fonseca. Come postilla questa frase: «Paulo ha un buon rapporto con Guido Fienga, con Manolo Zubiria e con tutto lo staff». Vengono citati due dirigenti, non Gianluca Petrachi. Questo ha provocato il nervosismo del direttore sportivo, che ha mandato un messaggio furibondo al patron giallorosso, secondo quanto riportato da Repubblica. E James Pallotta non ha preso affatto bene lo sfogo. C’è poi un altro aspetto della vicenda da prendere in considerazione. La Roma era finora molto attiva sul mercato, soprattutto in uscita visto che le operazioni in entrata non possono essere chiuse senza prima qualche cessione. Ma il rischio ora è che le trattative si blocchino a causa della rottura tra Gianluca Petrachi e James Pallotta. Prima di proseguire bisogna definire la situazione. Se venisse formalizzata la rottura (si parla di licenziamento per giusta causa nelle ultime ore), potrebbe subentrare Morgan De Sanctis nelle inedite vesti di direttore sportivo.



