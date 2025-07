Reduce dall’esperienza d’inviato dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, Pierpaolo Petrelli nei giorni scorsi è tornato a Milano dalla compagna Giulia Salemi e il figlio Kian. L’ex velino appena lasciata l’Honduras non è tornato direttamente in Italia, ma è volato a Miami dove vive la sua ex Ariadna Romer, madre di Leonardo suo primogenito. In molti hanno rumoreggiato sul fatto che Petrelli dopo settimane lontano da casa non sia corso dal figlio piccolo e Giulia, diversi i pettegolezzi su una presunta crisi in corso fra i due.

Rumors immediatamente rientrati visto che Pierpaolo è andato a Miami per prendere il figlio e portarlo in Italia. Leonardo trascorrerà con il padre, Giulia e il fratellino l’Estate, e potrà godersi le vacanze in Italia, visto che da tempo vive negli Stati Uniti. Il ritorno di Petrelli è stato documentato sui social da Giulia che ha sentito molto la mancanza dell’ex velino. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e anche se inizialmente hanno esitato a lasciarsi andare tra loro alla fine è scoppiato l’amore.

Dopo la fine del reality si sono dimostrati sempre molto affiatati, anche se in seguito hanno vissuto un distacco. Poi è arrivata la dolce attesa e da qualche mese i due sono genitori del piccolo Kian, che ha riempito di gioia la vita di entrambi. Molto attiva sui social la Salemi condivide la quotidianità professionale, ma anche quella privata e in più occasioni ha parlato del suo neo ruolo di mamma, in alcuni fasi molto impegnativo.

Pierpaolo Petrelli: “Tu sai come stupirmi”

Il primo scatto di Giulia Salemi dopo il rientro di Pierpaolo dall’Honduras ritrae il figlio Kian con il fratello maggiore Leonardo, i due indossano la stessa maglia con scritto “Big Brother”, “Little Brother”: un ‘immagine davvero molto bella che rivela anche quanto Giulia sia legata al figlio di Pierpaolo. Il secondo scatto invece rivela una sorpresa che l’influencer ha fatto all’ex inviato.

Pierpaolo ha trovato nel salone di casa sua un bellissimo pianoforte bianco, un oggetto che Pretelli desiderava da tanto vista la sua passione per la musica: “Tu sai come stupirmi”, ha scritto l’ex gieffino a corredo dello scatto. “Ti amiamo, ci sei mancato tanto”, queste le parole di Giulia che in queste ultime settimane ha più volte rivelato quanto le mancava Pierpaolo.

Pierpaolo Petrelli promosso come inviato de L’Isola dei famosi

Come inviato de L’Isola dei famosi Pierpaolo Petrelli è stato promosso. Anche se il reality non ha brillato negli ascolti, l’ex gieffino ha ricevuto solo critiche positive. E’ apparso sicuro e preparato e ha saputo gestire, anche se a distanza, le dinamiche tra lo studio e i naufraghi in Honduras.

Poco prima di partire Pretelli ha rivelato di essere entusiasta dell’offerta ricevuta e non poteva dire di no anche se questo lo avrebbe portato lontano da casa per settimane: “Sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. Mi mancherà Giulia, ovviamente. L’affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più.”