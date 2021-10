Pets 2 Vita da animali, Italia 1/ Il sequel di un film d’animazione di successo

Pets 2 Vita da animali, diretto da Chris Renaud

Pets 2 Vita da animali va in onda su Italia 1 oggi, 2 ottobre 2021, a partire dalle ore 21,20. La regia fu affidata a Chris Renaud, un regista che nell’animazione ha concesso lati anche alternativi rispetto ai parametri classici. Ricordando la sua filmografia si denotano pellicole di grande interesse tra le quali ricordiamo ‘Cattivissimo me (Despicable Me)’, il sequel ‘Cattivissimo me 2 (Despicable Me 2)’, ‘Lorax – Il guardiano della foresta (The Lorax)’, e l’accoppiata dedicata alla divertente truppa di animali della piccola saga ‘Pets’, quindi regista anche di ‘Pets – Vita da animali (The Secret Life of Pets)’. Nel film originale le voci dei protagonisti furono di Patton Oswalt per Max (nel doppiaggio italiano fu invece il conduttore televisivo, ex Vj Alessandro Cattelan a fornire la voce al protagonista della vicenda), Eric Stonestreet per Duke, Pasquale Petrolo in italiano, Kevin Hart e Francesco Mandelli (inglese e italiano per la parte di Nevosetto), addirittura Harrison Ford prestò la sua voce a Galletto, mentre in Italia fu il celebre doppiatore Michele Gammino a prestarsi per questo personaggio vivace e irrequieto.

Pets 2 Vita da animali, la trama del film

Leggiamo la trama di Pets 2 Vita da animali. L’umana proprietaria di Max e Duke, Kate, dopo una lunga vita in solitaria finalmente convola a nozze con Chuk. Dalla loro unione nasce Liam che i due animali domestici all’inizio non approvano, una sorta di gelosia dovuta a minori attenzioni, come è lecito sia, anche perché, e ciò è normale, il bebè è letteralmente molesto durante la crescita. Liam però cambia e diventa molto protettivo nei confronti dei suoi ‘Pets’, al punto di divenire iper-protettivo nei confronti dei suoi animali.

In ogni caso il tempo trascorre sereno, ma le avventure per Max e Duke sono dietro l’angolo. Accade infatti che la famiglia intera si trasferisce in campagna per una lunga vacanza, luogo idilliaco ma non consueto per i cani cittadini. In questo luogo fuori dal mondo Max e Duke conoscono un pastore gallese di nome Galletto, all’inizio letteralmente scontroso, per poi mutare d’atteggiamento nel tempo nei confronti dei cani da città.

Succede che una delle pecore che Galletto controllava e proteggeva si smarrisce: è il momento di dedicarsi alle indagini, ma Max dovrà imparare le leggi della campagna, così diverse dai suoi palazzi e dagli ambienti che conosce. Ma Galletto è ora un cane diverso e comprensivo e aiuterà Max e Duke a vivere un’esperienza bucolica ricca di avventure ed esperienze che cambieranno i cani per sempre.

Video, il trailer del film "Pets 2 Vita da animali"





