Pets Vita da Animali/ Su Italia 1 il film d’animazione per grandi e piccini

Pets Vita da Animali, film di Italia 1 diretto da Chris Renaud

Pets Vita da Animali va in onda oggi, sabato 10 dicembre, in prima serata a partire dalle 21:20 su Italia 1. The Secret Life of Pets, uscito nel 2016, è un film d’animazione statunitense diretto da Chris Renaud, regista molto affermato nel campo dei film d’animazione.

Tra i doppiatori della pellicola in lingua originale troviamo Louis C.K. che dà la voce a Max (in italiano Alessandro Cattelan), mentre Eric Stonestreet è Duke (Lillo in italiano) e Jenny Slate è Gidget, che nella versione per il pubblico italiano è doppiata da Laura Chiatti. Si tratta del primo dei due episodi cinematografici dedicati dalla Universal Pictures e dalla Illumination Entertainment ai nostri amici pelosi.

Nel 2019 è uscito il sequel Pets 2 Vita da Animali, mentre l’apprezzamento da parte del pubblico ha portato anche alla creazione di un videogioco per smartphone, incentrato sulle vicende del film di animazione. Le voci originali del film sono quelle di Louis C.K. per il ruolo di Max, che abbiamo già sentito ne I Griffin; Eric Stonestreet, Duke, è apparso in E.R. Medici in Prima Linea, CSI – Scena del Crimine, The Mentalist e Modern Family, mentre Jenny Slate (Gidget) è stata la voce di Valerie Da Vinci in Cattivissimo Me 3.

Pets Vita da Animali, la trama del film

Leggiamo la trama di Pets Vita da Animali. Max è un Jack Russell Terrier newyorchese, che vive in un condominio, in compagnia di tanti altri amici a quattro zampe, fino a che la sua padrona Katie non porta a casa Duke, un grande cagnolone meticcio proveniente dal canile.

Le cose si complicano, in un crescendo di malintesi e danni, sotterfugi e inganni per la supremazia. Alla fine, Max sembra prevalere e Duke deve accettare le cose. Durante una passeggiata al parco, Duke cerca di liberarsi di Max, ma finiscono entrambi in una brutta avventura, ostaggi di una banda di gatti randagi e poi catturati dagli accalappiacani.

Riescono a salvarsi solo grazie a un coniglio misantropo, che si scoprirà essere il capo di una banda segreta di animali randagi pieni di rancore nei confronti degli umani che li hanno abbandonati. Mentre stanno per entrare nella banda, Max e Duke vengono denunciati dai randagi che li avevano accerchiati al parco e, riconosciuti come animali domestici, vengono attaccati: è qui che Duke inizia a difendere Max, poi i due riescono a scappare. A mettersi sulle tracce di Duke e Max è Gidget, una cagnolina Pomerania, vicina di casa innamorata di Max e insospettita dalla sua assenza, ma le cose si complicano ulteriormente, quando gli accalappiacani si rimettono sulle tracce di Max e Duke.

