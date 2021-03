Pets – Vita da animali/ Su Italia 1 il film doppiato da Cattelan (13 marzo)

Oggi, sabato 13 marzo 2021, alle ore 21.20 su Italia 1 verrà trasmesso il film “Pets – Vita da animali”. I personaggi principali di questo film d’animazione sono Max, doppiato da Alessandro Cattelan, Duke, che ha la voce di Pasquale “Lillo” Petrolo, Nevosetto, doppiato da Francesco Mandelli e Gidget, la cui parlata è quella di Laura Chiatti. “Pets – Vita da animali” è stato diretto da Chris Renaud nel 2016. Le musiche del film d’animazione sono state composte da Alexandre Desplat. Questi è un importante compositore francese, il quale si è anche aggiudicato due Oscar per aver scritto le colonne sonore dei film “La forma dell’acqua” e “Grand Budapest Hotel”.

Pets – Vita da animali, la trama del film

Max è un tenero cagnolino che vive a New York con la sua padrona Katie. Un bel giorno, la donna ritorna a casa con un nuovo cane di nome Duke, proveniente dal canile cittadino. Max cerca in tutti i modi di convincere Katie a cacciare il nuovo arrivato, suscitando così l’ostilità di Duke. Un giorno, dopo che Duke ha rotto accidentalmente un vaso della loro casa, Max inizia a ricattarlo: dovrà fare tutto quello che gli dice, altrimenti lo farà cacciare. Un giorno, al parco, Max e Duke vengono scambiati per randagi e portati nel canile di New York. Durante il tragitto, però, il furgone dell’accalappiacani viene assaltato da un coniglio bianco, chiamato Nevosetto. Questi libera Max e Duke e decide, in un primo momento, di farli entrare nella sua banda e poi di eliminarli. In quest’occasione, però, Duke salva la vita a Max e i due riescono a mettersi in salvo nella rete fognaria di New York. Nel frattempo, la cagnolina Gidget, che è da tempo innamorata di Max, organizza una spedizione per salvare il cagnolino e Duke, riuscendo alla fine a far tornare i suoi due amici nella casa di Katie. Al termine del film, quindi, Max, che si è ormai affezionato a Duke, lo accoglie nella sua famiglia.



