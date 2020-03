Pets vita da animali/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Universal

Pets vita da animali va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 28 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Illumination Entertainment per la regia di Chris Renaud e Yarrow Cheney mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Brian Lynch, Ken Daurio e Cinco Paulo. Il montaggio è stato realizzato da Ken Schretzman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat e la scenografia porta la firma di Eric Guillon.

Pets vita da animali, la trama del film

Ecco la trama di Pets vita da animali. Nella città di New York vive un cane di nome Max il quale porta avanti un’esistenza molto tranquilla e godibile all’interno dell’appartamento con la sua padroncina Kate. Mentre lei trascorre le proprie giornate tra i tanti impegni di lavoro Max attende con grande enfasi il suo ritorno a casa giocando con gli altri cani presenti nel condominio. Un giorno però la sua padroncina ritorno a casa e porta con sé un cane di nome Duke che ha preso all’interno del canile per salvarlo da una fine indecorosa. L’atteggiamento del nuovo arrivato nei confronti di Max è quello giusto ma quest’ultimo non vuole assolutamente condividere le coccole e le tante comodità presente nell’appartamento con questo nuovo inquilino. Tra i due inizia così una sorta di lotta per riuscire a convincere la padroncina a cacciare l’altro ma finiranno soltanto per combinare tanti guai. Un giorno mentre vengono portati al parco da un dog sitter durante l’ennesima baruffa i due cani vengono catturati da un accalappiacani e quindi inseriti all’interno del furgoncino per essere portati al canile comunale. Durante il tragitto per arrivare al canile il furgoncino viene assalito da un coniglio di nome Nervosetto il quale è il capo di una sorta di resistenza animale che vede nell’uomo la minaccia alla propria libertà. L’assalto al furgone riesce ad avere esito positivo in maniera tale da liberare un amico del coniglio e di conseguenza anche i due cani che quindi si ritroveranno a far parte della banda e portare avanti l’obiettivo di contrastare in tutte le forme gli umani rei di aver abbandonato tantissimi animali destinati quindi ad un futuro molto complesso e difficile. I due cani si ritroveranno quindi a condividere una serie di incredibili avventure e soprattutto a capire quanto sia più difficile la vita al di fuori nell’appartamento.

Video, il trailer di Pets vita da animali





© RIPRODUZIONE RISERVATA