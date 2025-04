Anna Pettinelli torna in scena ad Amici 24 anche per il quarto serale con un nuovo guanto di sfida tra professori che, stavolta, coinvolge anche Cristiano Malgioglio. I prof sono infatti chiamati a duettare con i giudici del serale, e se a Rudy Zerbi tocca Elena D’Amario e a Lorella Cuccarini tocca Amadeus, Pettinelli finisce per duettare con Cristiano Malgioglio su una samba. Lui canta, lei arriva con un costume di scena dorato e col tradizionale copricapo, pronta ad esibirsi con uno stuolo di ballerini.

L’esibizione è, anche questa volta, esilarante: Maria De Filippi è a bocca aperta di fronte alle acrobazie in aria di Anna Pettinelli. Eppure, neppure queste servono a farle conquistare il punto da parte della giuria, che oggi è composta dai professori che non si sono esibiti: Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. All’unanimità i tre votano per Lorella Cuccarini e Amadeus. Celentano, anzi, fa un appunto a Pettinelli, facendole notare che vorrebbe vedere alla prossima “qualcosa di più”. Di fronte a questa richiesta, la speaker lancia una vera e propria proposta choc: “La prossima settimana chiederò di farmi sparare da un cannone!”

