“Pettinelli è Donna Francisca, Aka7even è Tristan”/ Zerbi punge “Cazzi*toni ad Amici”

Poteva mancare lo scambio di battute tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nella nuova puntata del serale di Amici 2021? Assolutamente no. È sempre Zerbi a dare il via allo show, citando addirittura la famosissima fiction “Il Segreto”. Rudy si rivolge a Maria De Filippi e inizia: “Se guardi il Segreto saprai sicuramente che esiste Donna Francisca. – e continua – Lei è una donna forte, autorevole, anche incaz*osa e spesso redarguisce il figlio, Tristan, di nome e di fatto. Lei lo cazz*a sempre, però la gente alla fine si affeziona a lui perché a botta di cazzi*toni…” Così arriva al punto: “Pettinelli è Donna Francisca, Aka7even è Tristan”. Il riferimento è ai numerosi momenti di crisi che il cantante ha vissuto nel corso di questi giorni, sia personali che musicali, sempre accompagnati dalle ramanzine di Anna Pettinelli. Visto com’è andata anche questa sfida, probabile che la scena apostrofata da Zerbi si ripeterà anche nel corso delle prossime giornate in casetta ad Amici.

