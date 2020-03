Pezzella via dalla Fiorentina?/ Calciomercato: Rugani tra i possibili sostituti

German Pezzella lascerà la Fiorentina al termine della stagione? E’ un’ipotesi: le voci di calciomercato si rincorrono. La società viola deve innanzitutto fare fronte alle richieste per i suoi pezzi pregiati, vale a dire Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, e con il tesoretto ricavato dalle eventuali cessioni (sempre che la società decida di fare questo sacrificio) potrebbe ricavare un tesoretto utile a mettere le mani su qualche giocatore che possa rafforzare e ringiovanire la rosa in certi reparti. Pezzella, oggi capitano della Fiorentina che lo ha acquistato nel 2017 – per poi riscattarlo dal Betis – percepisce 1,2 milioni a stagione: secondo le indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, la sua priorità sarebbe quella di rimanere in viola anche se da altre parti potrebbe eventualmente aumentare il suo ingaggio. Il reale problema è quello di capire se Daniele Pradé e Rocco Commisso la pensino allo stesso modo: la volontà della dirigenza potrebbe comunque essere quella di voltare pagina e puntare su un elemento che sia appunto più giovane, per provare a costruire un nuovo ciclo. Va anche detto che il contratto di Pezzella scade nel 2022: bisogna iniziare ad affrettarsi per evitare di perdere il capitano a zero.

PEZZELLA VIA DALLA FIORENTINA? CALCIOMERCATO, IDEA RUGANI

Tra le principali idee della Fiorentina, qualora German Pezzella dovesse andarsene, c’è Daniele Rugani: il difensore lucchese, trovato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi – il primo nella nostra Serie A – ha una posizione fortemente in bilico nella Juventus, dove gioca davvero poco e, nonostante l’arrivo di Maurizio Sarri che lo ha sempre stimato e lo aveva lanciato a Empoli, è diventato di fatto la quinta scelta come centrale, alle spalle anche di Merih Demiral (al netto della situazione attuale, con il turco fuori per la lesione del crociato). Finora Rugani ha sempre preferito rimanere in bianconero a giocarsi le sue opportunità, ma di fronte a una proposta seria (nella Fiorentina sarebbe titolare) potrebbe decidere di ripartire altrove; i viola comunque tengono sott’occhio altri profili. Il primo è quello di Walter Kanemann, ventinovenne già nel giro della nazionale argentina. Gioca nel Gremio, e avrebbe il vantaggio di possedere il passaporto italiano; sarebbe una scelta in linea con la cessione di Pezzella, perché parliamo di un classe ’91 come l’attuale capitano. Il secondo giocatore seguito è invece un giovanissimo, che rappresenterebbe una forte scommessa: Mario Vuskovic, 18 anni, croato dell’Hajduk Spalato. Cosa deciderà in merito la Fiorentina?



