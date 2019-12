PEZZI UNICI 2, CI SARÀ?/ L’epilogo della prima stagione lascia pochi dubbi, ma…

Pezzi Unici 2 si farà? L’epilogo della prima stagione lascia pochi dubbi, non sembra infatti che gli sceneggiatori, quando hanno studiato questa serie, abbiano pensato a un seguito. Nonostante questo c’è la possibilità per alcuni di pensare che qualcosa accadrà ancora. La puntata di stasera su Rai Uno è terminata con la tragica confessione di Erica, che ha ucciso Lorenzo. Passato diverso tempo è nato il nipotino di Vanni e questo ha riunito i Pezzi Unici per ristrutturare una scuola. Sembra davvero difficile immaginare degli sviluppi, senza delle forzature, ma c’è comunque la netta sensazione che gli ascolti indurranno a una riflessione per cercare di capire se i vari personaggi hanno potenzialità di sviluppo. Non è dunque escluso che si possa pensare a una nuova stagione senza Sergio Castellitto. (agg. di Matteo Fantozzi)

I buoni ascolti fanno pensare che si farà

Pezzi Unici nella serata di domenica 22 dicembre è andato in onda con il suo ultimo appuntamento: ci sarà una seconda stagione? La fiction si è portata a casa buoni ascolti TV che potrebbero far propendere per una seconda stagione. Attualmente la Rai non si è comunque espressa sul suo rinnovo. Con la messa in onda del finale però, sapremo sicuramente qualcosa di più in quanto, se il mistero si “risolverà” è probabile che le dinamiche si concludano ma, in caso contrario, ci potrebbe essere la possibilità di ritrovare Vanni e gli altri amici, per proseguire le “indagini” e risolvere il mistero sulla morte di Lorenzo. Pezzi Unici è una produzione Rai Fiction, Indiana Production e Cassiopea Film Production, per la regia di Cinzia TH Torrini. In sintesi, quando inizia Pezzi Unici 2? Attualmente è troppo presto per poterlo dire. Se la Rai dovesse confermare il suo proseguimento, potrebbe andare in onda tra il 2020 ed i primi mesi del 2021.

Pezzi Unici 2, ci sarà una seconda stagione?

L’ultima puntata con i due episodi finali di Pezzi Unici va in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai domenica 22 dicembre, come sempre nella prima serata. Sergio Castellitto intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato cosa ha imparato da Vanni, il suo personaggio: “Che tutti ci riempiamo la bocca dell’idea di quanto sia necessario ascoltare gli altri, ma è una cosa molto difficile, siamo tutti disattenti. Spesso non aspettiamo neanche che gli altri finiscano di parlare prima di cominciare a parlare noi”. Nel cast della fiction oltre lui, abbiamo trovato anche: Leonardo Pazzagli nella parte di Lapo, Anna Manuelli nella parte di Erika, Moisè Curia interpreta Elia, Lucrezia Massari indossa i panni di Jess, Carolina Sala è Valentina, Irene Ferri è Anna, Giorgio Panariello è Marcello, Fabrizia Sacchi è Chiara, Lorenzo De Moor è Lorenzo, Margherita Tiesi è Beatrice, Marco Cocci è Carlo e Sandra Ceccarelli interpreta Lidia. Staremo a vedere se verrà confermata una seconda stagione così come l’attuale cast.



