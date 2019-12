Pezzi Unici/ Anticipazioni 15 dicembre: Vanni e la morte del figlio Lorenzo

Pezzi Unici anticipazioni quinta puntata e diretta

Pezzi Unici, la serie di Rai 1 campione d’ascolti torna con la quinta puntata. La serie con protagonisti Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello, ideata e diretta da Cinzia Th Torrini, continua a conquistare il grande pubblico registrando ascolti da record. Dove eravamo rimasti? Nella precedente puntata Vanni è sempre più vicino a scoprire cosa si nasconde dietro la morte del figlio Lorenzo; sembra quasi certo che la morte del figlio è legata ad una partita di droga rubata. Vanni, infatti, ricorda l’ultimo giorno che ha visto il figlio Lorenzo. In quell’occasione il figlio gli aveva chiesto dei soldi, forse proprio per pagare della droga, ma Vanni non gli ha dato soldi, anzi l’ha mandato via. Intanto Elia, Lapo, Valentina ed Erica sono pronti a vendere i vari oggetti rubati da Jess; con quei soldi i ragazzi vogliono pagare Linda. Cosa succederà nella puntata di questa sera? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

PEZZI UNICI, DOVE SIAMO RIMASTI

Due nuovi episodi per Pezzi Unici, la fiction italiana che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, domenica 15 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Il vero e il falso” e “Caccia ai ladri“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, i cinque ragazzi prelevano un corpo dal terreno e lo gettano nel lago. Nel presente, Jess (Lucrezia Massari) continua a guardare Elia (Moisè Curia) con sospetto, dato che il ragazzo è sempre nervoso. Intanto, Vanni (Sergio Castellitto) decide in un primo momento di non dire nulla a Chiara (Fabrizia Sacchi) riguardo al prestito che Lorenzo (Lorenzo De Moor) gli ha chiesto prima di morire. Poi le confessa tutto e la donna lo allontana in malo modo, trascorrendo poi la notte a piangere. Marcello (Giorgio Panariello) è invece sempre più arrabbiato che Elia gironzoli attorno a Beatrice (Margherita Tiesi). Nel passato, Lorenzo è ancora un drogato quando si rivolge a Damiano, un amico di Elia, per una dose. Nel presente, Vale (Carolina Sala) nota che il cagnolino della casa famiglia non c’è più. Dopo aver parlato con Chiara, Anna (Anna Manuelli) muove le sue pedine per ottenere la scheda che la comunità ha creato su Lorenzo.

Nel passato, Lorenzo consegna ad Elia una dose, una parte della droga tolta a Linda. Lo invita a conservarla per scegliere ogni giorno di non prenderla. Nel presente, Elia nega a Vanni di essersi mai drogato con il figlio, mentre i ragazzi decidono di partecipare ad una gara del Comune con la convinzione di poter vincere. Anche Beatrice accetta la sfida e Marcello, seppur dopo un primo momento di rabbia, sceglie di unirsi al gruppo. Grazie alle sue indagini, Anna scopre che Elia non era in struttura la notte in cui Lorenzo è morto, ma il ragazzo le riferisce di essere stato ad un concerto della sorella. Quest’ultima confermerà poco dopo. Quando la casa dei ragazzi viene messa sottosopra, Lapo (Leonardo Pazzagli) intuisce che la colpevole è Linda. Informati da Erica, lui ed Elia decidono di usare i gioielli che Jess ha nascosto per pagare Damiano. Elia però continua a pensare a Lorenzo e a quella volta che Damiano gli ha messo le mani addosso. Ascoltando una conversazione fra Anna e Vanni, decide di dire una parziale verità: prima di morire, Lorenzo aveva rubato della droga e aveva scaricato la colpa sui ragazzi. Il nome di Damiano spunta poi nelle indagini di Anna, che consegna tutto a Vanni. L’artigiano affronta quindi lo spacciatore, ma viene fermato dalla Polizia. Nel frattempo, Elia consegna a Beatrice i gioielli di Jess con una scusa e la ragazza decide di dare a lui i soldi della caparra per il nuovo appartamento, ma senza dirglielo. Elia invece accompagna Vanni fino ad un casolare dove trovano i resti di un incendio e un pezzo di un quadro. Un amico dell’artigiano rivela che si tratta di un’opera rubata poco tempo prima. Nel passato, Lorenzo aiuta i ragazzi a disfarsi del corpo del compagno di Linda.

PEZZI UNICI ANTICIPAZIONI DEL 15 DICEMBRE 2019

EPISODIO 9, “IL VERO E IL FALSO” – La verità sui gioielli di Jess prima o poi verrà a galla. Marcello infatti ha trovato il malloppo nella borsa della figlia e di certo vorrà chiederle delle spiegazioni. Beatrice a quel punto affronterà Elia per via delle sue menzogne. Intanto, Vanni continua ad indagare sull’opera rubata, che potrebbe in qualche modo essere legata alla morte di Lorenzo. Carlo verrà respinto invece da Jess dopo aver provato a baciarla: la ragazza teme che il marito Lucio la stia pedinando, deciso a vendicarsi perchè lo ha fatto arrestare.

EPISODIO 10, “CACCIA AI LADRI” – Dopo aver tenuto a lungo il muso ad Elia, Jess decide di fidarsi di nuovo di lui. La frattura si crea invece fra Lapo e Vale, visto che il primo finirà per mollare un ceffone alla fidanzata e lei sceglierà di non perdonarlo. Nel frattempo, Carlo continua a fare la corte a Jess e le regala un libro sulla villa di Cellesi, un nobile a cui Vanni ha appena restaurato alcuni mobili preziosi. Vittima del suo essere ladra, Jess sfrutterà la piantina della villa per fare un furto, ma dovrà fare i conti con il suo peggior incubo: Lucio è tornato.



