PEZZI UNICI/ Anticipazioni 17 novembre: Vanni indaga sulle morte del figlio Lorenzo

PEZZI UNICI, LA SERIE TV: LA TRAMA E IL CAST

Pezzi Unici debutta nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 17 novembre 2019, con i primi due episodi, in prima Tv assoluta. Saranno il primo e il secondo, dal titolo “La scelta” e “La notte bianca“. La serie tv crime firmata da Cinzia TH Torrini è una co-produzione fra Rai Fiction e Indiana Production, a cui ha collaborato anche Cassiopea Film Production. Alla guida del cast troviamo Sergio Castellitto nei panni di Vanni, un artigiano toscano che ha fatto del legno il proprio mestiere. Alle spalle il presunto suicidio del figlio, un dramma che lo colpisce ancora e che lo spingerà subito a confrontarsi con le nuove generazioni. Il merito è dei cinque ragazzi problematici a cui deciderà di insegnare il proprio mestiere, combattuti fra situazioni spiacevoli in famiglia, problemi con la droga e altri ancora. Giovani in bilico che Vanni intende in qualche modo salvare, anche per riuscire ad alleviare il senso di colpa di non aver protetto fino in fondo il suo Lorenzo. Al suo fianco troveremo inoltre Giorgio Panariello per il personaggio di Marcello, un uomo molto diffidente, avido e alle prese con una costante paranoia. Vedovo e padre, è un fabbro d’eccezione dal carattere burbero con una precisa idea sugli allievi dell’amico Vanni: sono solo dei criminali. Per questo cercherà di convincere l’artigiano che sta solo compiendo un errore e che i suoi pupilli sono in realtà irrecuperabili. Fabrizia Sacchi sarà invece Chiara, la moglie di cui Vanni si è innamorata parecchi anni prima e figlia di un collezionista di opere d’arte. Da quest’ultimo ha appreso il mestiere, avvicinandosi al tempo stesso alla famosa via degli Artigiani che ha fatto da cornice al suo matrimonio. È legatissima inoltre al fratello minore Lorenzo, uno dei primi ad imparare dal cognato l’arte di lavorare il legno.

In Pezzi Unici Lucrezia Massari (Jess), Leonardo Pazzaglia (Lapo), Carolina Sala (Valentina), Moisè Curia (Elia) e Margherita Tiesi (Beatrice) saranno invece gli apprendisti del protagonista, tutti diversi fra loro, anche d’età. Ognuno di loro avrà la possibilità di finire al centro della trama, grazie a flashback e narrazione presente che aiuteranno Vanni a snocciolare i propri dubbi. Sarà il ponte che permetterà al personaggio di Castellitto di collegare uno dei ragazzi al suo Lorenzo, mentre cerca ancora quella verità sulla sua morte finora rimasta nascosta. Sullo sfondo, una Firenze artistica, fatta di colori, mani ruvide, un fascino che le botteghe artigiane hanno contribuito a regalare al capoluogo toscano fin dall’antichità.

PEZZI UNICI ANTICIPAZIONI DEL 17 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 1, “LA SCELTA” – Vanni è ritornato al suo legno con maggior forza da quando il figlio Lorenzo ha deciso di togliersi la vita. Quell’appuntamento mancato con il ragazzo, appena uscito dal vortice della droga, continua a tormentarlo senza tregua. Nonostante il grande amore per il marito, Chiara ha deciso di andarsene lasciandolo da solo con se stesso, con le bollette da pagare e una solitudine schiacciante. Ad allietare le giornate dell’artigiano, anche se senza alcun successo, c’è ormai solo Marcello, amico e fabbro. Vanni inizia a ritrovare una forte vitalità solo grazie al progetto che Anna e Lorenzo avevano creato insieme: dare la possibilità a cinque ragazzi di riscattarsi agli occhi della vita e di se stessi.

EPISODIO 2, “LA NOTTE BIANCA” – Vanni inizia a mettere mano al progetto di Lorenzo, ma non tutto va come previsto. I ragazzi che ha scelto di aiutare non hanno alcun interesse nei confronti del legno e per l’artigiano è motivo di scontro con Anna, decisa invece a portare avanti l’idea. Vanni però viene colpito da un sospetto: qualcuno di quei cinque disadattati sa qualcosa sulla morte di Lorenzo? Per questo il protagonista farà marcia indietro, ma l’imprevisto è dietro l’angolo. Chiara infatti deciderà di affrontare i ragazzi, alla ricerca di informazioni, riuscendo però solo a spaventarli. I problemi economici intanto si abbattono su Vanni, colpiscono anche la sua bottega. Grazie alla Notte Bianca voluta dai ragazzi per aiutarlo, sembrerà finalmente tornare a sorridere. Almeno fino a che Erica non finirà nel mirino delle autorità…



