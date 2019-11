PEZZI UNICI/ Anticipazioni 24 novembre 2019: dubbi su Erica, è colpevole?

PEZZI UNICI, DOVE SIAMO RIMASTI

Rai 1 trasmetterà due nuovi episodi de Pezzi Unici, in prima Tv assoluta e nella prima serata di oggi, domenica 24 novembre 2019. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Sospetti” e “Legno contro resina“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un gruppo di ragazzi rientra in casa di fretta: tutti gettano i vestiti in lavatrice e tolgono ogni traccia del loro passaggio. Due mesi più tardi, Vanni (Sergio Castellitto) scopre che la moglie Chiara (Fabrizia Sacchi) sta ancora cercando il colpevole della morte del figlio Lorenzo (Lorenzo De Moor): ritiene anche lui responsabile di quanto accaduto. L’artigiano raggiunge poi la casa famiglia in cui il figlio viveva da tempo come educatore, dopo essersi disintossicato. Anna (Irene Ferri) lo convince a portare avanti un progetto d’artigianato di Lorenzo, Pezzi Unici, per dare una possibilità a cinque ragazzi di riabilitarsi. Nel passato, Lorenzo si arrabbia con il padre per via di un prestito mancato. Nel presente, Vanni accetta la sfida di Anna dopo un primo rifiuto, anche se l’amico e fabbro Marcello (Giorgio Panariello) non è d’accordo. Nel passato, Lorenzo dà appuntamento al padre per parlargli, ma Vanni viene informato ore dopo che il suo corpo è stato ritrovato nel lago. Nel presente, Lapo (Leonardo Pazzagli) ha uno scatto d’ira con Vanni e per poco non lo colpisce con la gamba di una sedia. Vanni si convince che i ragazzi sappiano qualcosa sulla morte di Lorenzo. L’intero gruppo riceve in quel momento un sms di minacce: devono stare zitti. Nel passato, i cinque ragazzi trovano il corpo di Lorenzo nel lago. Mesi dopo, Jess (Lucrezia Massari) si prende la colpa per lo sfregio sul dipinto fatto da Lorenzo. Ore dopo, Vanni scopre che Lorenzo ha insegnato a Jess come lavorare al tornio. Anna invece riceve la conferma che Erica (Anna Manuelli) ha una relazione con Andrea, uno dei tirocinanti, e decide di accelerare il suo trasferimento. La ragazza se la prende con Jess e poi riferisce a Beatrice (Margherita Tiesi), la figlia di Marcello, che Elia (Moisè Curia) è un ex drogato. Con una scusa, Jess entra di nascosto nel laboratorio di Vanni e lo deruba, ma Elia la ferma. Mentre l’artigiano perde una commessa a causa dei ragazzi, Erica si accanisce sull’auto di Andrea dopo aver scoperto che ha un’altra. A causa dei problemi con i clienti, Vanni decide poi di chiudere il corso. Jess però coinvolge i ragazzi per organizzare una Notte Bianca, in modo che l’artigiano possa vendere le sedie in eccesso. Tuttavia, Beatrice prende in mano l’iniziativa e i ragazzi convincono Vanni a portare avanti la Notte Bianca. Chiara ne approfitta invece per chiedere ai ragazzi se sanno qualcosa sulla morte di Lorenzo. La serata si rivela alla fine un gran successo, ma la Polizia si presenta alla festa e prelevano Erica. Due mesi prima, Erica riconcorre Lorenzo nei boschi.

PEZZI UNICI ANTICIPAZIONI DEL 24 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 3, “SOSPETTI” – In seguito all’arresto di Erica, Vanni inizia a sospettare che la ragazza c’entri qualcosa con la morte di Lorenzo. Vuole scoprire inoltre se fra lei e il figlio ci fosse una relazione, ma la ragazza nega. Una verità che verrà confermata in seguito da Jess, che parlerà invece di un amore non corrisposto da parte dell’ex amica nei confronti del giovane educatore. Dopo averla difesa, anche Anna si convincerà che Erica stia nascondendo qualcosa. Per il bene del resto dei ragazzi, decide quindi di allontanarla dalla casa famiglia. Nel frattempo, un designer offre a Vanni una collaborazione, ma l’artigiano rifiuta.

EPISODIO 4, “LEGNO CONTRO RESINA” – Erica ha deciso di mantenere segreto quanto accaduto quella notte, ma per quanto? Il resto del gruppo teme che prima o poi dirà qualcosa di più sul loro coinvolgimento nella morte di Lorenzo. Erica nel frattempo inizia una relazione segreta con il designer che ha proposto il lavoro a Vanni, ma scopre che il suo obbiettivo è in realtà rubarle qualcuno dei suoi disegni. Anna invece non tollera più il comportamento della ragazza, tanto da arrivare a minacciarla di inviare al tribunale una relazione negativa sul suo conto.



