Pfizer, 130 licenziamenti a Catania/ Tagli nonostante gli incassi dei vaccini

Bufera su Pfizer a Catania: il gruppo farmaceutico ha presentato un piano di 130 licenziamenti, i sindacati promettono battaglia. Secondo quanto reso noto da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, a fine febbraio non verrà rinnovato il contratto a 50 dipendenti di Ramstad e il congelamento di altre 60 posizioni «in attesa dell’arrivo di un nuovo macchinario in seguito al quale le unità verranno ridotte a 30».

Da oggi partiranno iniziative e mobilitazioni in vista dello sciopero del 4 marzo, l’annuncio dei sindacati. Un fulmine a ciel sereno, dunque, considerando che Pfizer sta raccogliendo miliardi di ricavi grazie al vaccino anti-Covid sviluppati insieme a BioNTech. A Catania è presente uno stabilimento specializzato nella produzione di antibiotici parentali di prima linea per uso ospedaliero, penicillinici e non penicillinici.

Pfizer, 130 licenziamenti a Catania: ira sindacati

I sindacati hanno acceso i riflettori sull’incongruenza delle scelte aziendali di Pfizer: «Nello stabilimento etneo operano professionalità di indiscussa competenza. La multinazionale invece di avviare un rilancio, decide di far marciare a scartamento ridotto impianti strategici, privandosi peraltro di personale altamente qualificato». Il gruppo farmaceutico ha reso noto che nel corso dei prossimi tre anni saranno destinati 26 milioni di euro allo stabilimento di Catania, cifra considerata irrisoria dai sindacati, necessaria solo per la manutenzione degli impianti: «In ballo non c’è soltanto il destino di tanti lavoratori ma tutto il tessuto economico e produttivo di un territorio. Non si può stare in silenzio. Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, intervengano a difesa di questa realtà importante per la Sicilia». Pfizer ha tenuto a precisare che il sito di Catania resterà parte integrante della rete globale, con tanto di investimento da 27 milioni di euro nei prossimi tre anni: «In previsione di questo investimento, Pfizer ha identificato alcuni adeguamenti necessari, dovuti anche al calo della domanda dei volumi produttivi di un antibiotico iniettabile, che porteranno a una riduzione dell’organico».

