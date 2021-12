Pfizer al lavoro sul vaccino contro Omicron/ “Sarà pronto per la primavera 2022”

Il vaccino anti covid di Pfizer contro la più recente variante, leggasi Omicron, sarà pronto nel giro di pochi mesi. Attraverso un’intervista pubblicata dal quotidiano svizzero in lingua tedesca, Blick, Sabine Bruckner, capo di Pfizer Svizzera, ha infatti fatto sapere che il siero del suo gruppo farmaceutico sarà pronto per la prossima primavera. Al momento l’azienda è al lavoro su due fronti, da un lato si sta cercando di capire l’efficacia dell’attuale siero contro le ultime varianti covid, mentre dall’altro si sta cercando di appunto lavorare ad un prodotto totalmente nuovo.

Sabine Bruckner, attraverso le colonne di Blick, ha fatto sapere che dopo la terza dose, la cosiddetta vaccinazione di richiamo o booster, “negli adulti la protezione contro la malattia provocata da Omicron è 25 volte superiore. La terza dose ha quindi senso, soprattutto per proteggere da un decorso grave”. E in attesa del nuovo vaccino di Pfizer contro la variante Omicron, l’azienda farmaceutica statunitense ha già ultimato la realizzazione della sua pillola anti covid, il farmaco antivirale Paxlovid, che è già stata approvata in alcuni paesi in via emergenziale.

PFIZER E IL VACCINO CONTRO OMICRON PRONTO IN PRIMAVERA: E A BREVE SI ATTENDE ANCHE LA PILLOLA ANTIVIRALE

Si tratta di un trattamento che non si sostituisce al vaccino, in quanto non è preventivo ma curativo, nel senso che il farmaco va somministrato solamente una volta che insorgono i primi sintomi del covid, ed entro un determinato lasso di tempo. La pillola di Pfizer ha dato risultati molto positivi nei trial test, di conseguenza c’è molto ottimismo nei suoi confronti circa l’introduzione anche in Italia della stessa.

Al momento nel nostro Paese è stata approvata un’altra pillola anti virale, quella della Merck, che però pare non sia così efficace come si pensava inizialmente. La speranza è che i vaccini, uniti a queste nuove “cure” possano far diminuire quasi del tutto le ospedalizzazioni, per lo meno quelle riguardanti i malati gravi, che finiscono in terapia intensiva rischiando poi la morte.

