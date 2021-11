Pfizer annuncia la pillola anticovid/ “Efficace al 90% nel ridurre morti e ricoveri”

Pfizer ha annunciato che la sua pillola antivirale contro il covid, permette di ridurre i ricoveri e i morti di quasi il 90%. Un annuncio quindi in pompa magna quello del gigante della farmaceutica, al lavoro, dopo il vaccino, su una pillola che andrebbe appunto ad inibire l’infezione, evitando che le persone si ammalino gravemente e finiscano in ospedale, per poi rischiare di morire. Il farmaco è già in fase avanzata visto che la stessa Pfizer ha fatto sapere che chiederà quanto prima l’autorizzazione per la messa in commercio alla Fda, la Food and Drug Administration americana, nonché agli altri enti regolatori internazionali. La multinazionale ha deciso di interrompere con anticipo i test clinici sulla sua pillola antivirale contro il covid, dopo aver ottenuto dei risultati straordinari, seppur preliminari, con una riduzione superiore all’80 per cento del rischio di ricovero o di morte.

Risultati che sono apparsi addirittura migliori del molnupiravir della Merck, altra pillola anti covid al momento in fase di sviluppo (già approvata in Inghilterra(, e la cui efficacia è pari al 50 per cento. Come fatto sapere dall’azienda americana, il farmaco dovrà essere somministrato in combinazione con un antivirale, il ritonavir; nel dettaglio si tratta di un trattamento caratterizzato da tre diverse pillole somministrate due volte al giorno, e che permettono appunto di guarire dal covid, o per lo meno, di non fare l’infezione in forma grave.

PFIZER, PILLOLA ANTIVIRALE SUPER EFFICACE: “NON CI ASPETTAVAMO QUESTI RISULTATI”

Lo studio preliminare è stato eseguito su 1.219 diversi pazienti con almeno un fattore di rischio come obesità o età avanzata, e solo lo 0.8 per cento di coloro che hanno ricevuto il farmaco entro tre giorni dai primi sintomi, è stato costretto ad un ricovero in ospedale, mentre nessuno di loro è morto entro 28 giorni dal trattamento. Le persone che hanno partecipato allo studio non erano vaccinate: «Speravamo di avere qualcosa di straordinario, ma è raro che si ottengano ottimi farmaci con quasi il 90% di efficacia e il 100% di protezione contro la morte», ha affermato raggiante Mikael Dolsten, direttore scientifico di Pfizer.

