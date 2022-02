Pfizer: chiesta autorizzazione Fda per vaccino under 5/ Bassetti “Sia un’opportunità”

La Pfizer e la BioNTech, le due aziende responsabili dell’omonimo vaccino anti covid, hanno presentato autorizzazione alla Fda, la Food and Drug administration, per l’utilizzo d’emergenza del siero anti coronavirus destinato ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e 5 anni. Si tratta di una fascia di età al momento scoperta dal vaccino ma che ha registrato numerosi casi di infezione nelle ultime settimane, soprattutto da quando si è diffusa la variante Omicron, iper contagiosa fra i non vaccinati.

Se dovesse arrivare l’ok, la somministrazione negli Stati Uniti potrebbe partire già alla fine del mese di febbraio/inizio di marzo, poi di riflesso dovrebbe arrivare anche l’ok dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, e quindi quella dell’Aifa, l’agenzia italiana di riferimento. In caso di approvazione si tratterebbe del primo vaccino in assoluto per i più piccoli, anche se le sue specifiche non sono state ancora rese note.

PFIZER E BIONTECH, RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER VACCINO UNDER-5: IL COMMENTO DI BASSETTI

In ogni caso, secondo il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova, il vaccino di Pfizer per gli Under 5 sarà “un’opportunità in più per i bambini più piccoli – le parole del noto camice bianco genovese, intervistato dai microfoni dell’agenzia Adnkronos – ma come già detto per quelli più grandi anche per questa fascia l’immunizzazione sarà da valutare in accordo con i pediatri”.

Bassetti ha aggiunto e sottolineato: “Covid è una malattia infettiva, come il morbillo o la varicella, se posso evitare ai bambini di fare questa infezione è meglio perché può portare in alcuni casi a complicazioni respiratorie”. Quindi ha concluso il suo pensiero dicendo: “Se poi si fanno senza nessun problema le vaccinazioni pediatriche (ad esempio morbillo, varicella, pertosse) non vedo perché si devono avere dubbi su questo vaccino”. Da quando è scoppiata la pandemia negli Stati Uniti più di 10.6 milioni di bambini hanno fatto il covid, e di questi, 1.6 milioni erano minori di 4 anni.

