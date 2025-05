La casa farmaceutica Pfizer, produttrice del vaccino Covid utilizzato per le campagne internazionali durante la pandemia, annunciò all’epoca dei test sperimentali sul prodotto una approvazione in tempi record grazie ai risultati sorprendenti sull’efficacia del farmaco. Un successo che veniva sottolineato nei documenti presentati alla Fda in Usa, nei quali comparivano i dati sui morti tra persone che avevano ricevuto la dose e quelli che invece erano deceduti dopo la somministrazione di placebo.

Secondo un report pubblicato sul quotidiano La Verità e diffuso recentemente dalla stessa agenzia, che era stato richiesto dal Freedom Information Act nell’ambito della trasparenza sui numeri che avevano poi portato all’immissione in commercio dei vaccini, queste informazioni fornite inizialmente potrebbero essere state falsificate. Perchè, ci sono evidenti discrepanze tra gli studi fatti uscire nella fase di approvazione e quelli completati dopo, con numeri diversi relativi ai decessi, che sarebbero stati aggiustati poi dopo un mese.

I documenti Pfizer inviati alla Fda per l’autorizzazione del vaccino Covid mostravano dati sui decessi non completi

Secondo il rapporto Fda, dai documenti Pfizer relativi ai dati sperimentali per l’approvazione del vaccino Covid, emerge che nella prima fase dei test i morti certificati tra chi aveva ricevuto la dose erano la metà rispetto a quelli trattati con placebo cioè a un rapporto di 4 persone su 2. Questo elemento fu fondamentale per poter accelerare l’immissione in commercio del prodotto, ma poi lo studio successivo mostrò informazioni differenti.

Più di un mese dopo infatti vennero registrate altre due vittime tra vaccinati, rispettivamente una donna di 58 anni ed una di 63, che però non comparivano nel primo documento. E successivamente, in un altro report a 20 settimane dal’autorizzazione, si evidenziava anche il fatto che tra le persone immunizzate il tasso di decessi continuava a rimanere costante, mentre era diminuito tra volontari che non erano stati sottoposti alla somministrazione del farmaco.

Giappone, nuovo studio evidenzia il rischio di tossicità dei vaccini a MRna

Mentre emergono discrepanze sui dati dei morti in seguito al vaccino Covid Pfizer, proseguono anche gli studi sugli effetti dei farmaci a MRna, simili ai prodotti usati per le campagne di immunizzazione durante la pandemia. Uno studio giapponese, condotto da un team di scienziati, ha evidenziato come ci sia stato in seguito alla vaccinazione di massa della popolazione, un preoccupante aumento delle reazioni avverse e delle morti. Un numero di vittime maggiore tra chi aveva ricevuto la dose rispetto a coloro che erano morti di Covid nella prima fase dell’epidemia.

Tra le cause degli effetti collaterali, alcuni anche gravi come miocardite, pericardite e malattie autoimmuni, sono poi state inseriti in particolare gli effetti dell’eccessiva produzione della proteina Spike, generata dal MRna, ricordando che resta alta la possibilità di sviluppare una tossicità. Nel caso di aumento dell’immunoiglobulina G4, potrebbe infatti verificarsi la comparsa di infezioni croniche, da virus che non vengono rilevati nei tamponi perchè resistono all’interno dell’intestino. Questo fenomeno, concludono i ricercatori, potrebbe essere correlato all’aumento del numero di morti, non correlati al Covid.