Pfizer nuovi effetti collaterali/ Ema valuta aggiornamento della lista, quali sono

Il vaccino contro il Covid-19 prodotto da Pfizer/Biontech potrebbe causare nuovi effetti collaterali. L’Ema sta valutando, a seguito di alcune segnalazioni, la possibilità di allungare la lista degli eventi avversi più o meno rari. Dall’eritema multiforme ad alcune problematiche renali: queste le manifestazioni sotto la lente di ingrandimento degli esperti.

Alcune segnalazioni di sicurezza presentate da pazienti che hanno ricevuto una o due dosi del vaccino Pfizer/Biontech contro il Covid-19 sono al vaglio dell’Agenzia europa del farmaco. L’obiettivo è quello di comprendere la natura dei presunti effetti collaterali. Il Comitato di farmacovigilanza Prac, a seguito delle ultime riunioni, ha comunicato, attraverso il proprio sito, che sono in corso degli esami di nuovi dati in merito. L’Ema, ad ogni modo, ha ribadito che attualmente nessun ulteriore aggiornamento alle informazioni sul prodotto è consigliato. Ciò avverrà soltanto al termine di approfonditi studi, in quanto i due fenomeni potrebbero non essere necessariamente e automaticamente correlati. Il siero, d’altronde, dalla sua autorizzazione nell’Unione Europea, avvenuta nel dicembre 2020, fino al 29 luglio 2021, è stato somministrato 330 milioni di volte, senza creare problemi di importante rilevanza in numeri consistenti.

Pfizer nuovi effetti collaterali: quali sono

I nuovi effetti collaterali che l’Ema sta studiando riguardano principalmente il vaccino Comirnaty, prodotto da Pfizer/Biontech. Un numero non elevato di segnalazioni riguardano, nel dettaglio, l’eritema multiforme, ovvero una forma di reazione allergica che si manifesta con caratteristiche lesioni cutanee rotonde. Altre segnalazioni attualmente al vaglio riguardano invece due problematiche renali: la glomerulonefrite, ovvero una infiammazione dei minuscoli filtri nei reni, e la sindrome nefrosica, ovvero una malattia renale che porta a perdere troppe proteine ​​nelle urine. Gli esami portati avanti dal Comitato di farmacovigilanza Prac permetteranno agli esperti di comprendere eventuali correlazioni tra le iniezioni scudo del farmaco tedesco-statunitense e i potenziali eventi avversi.

