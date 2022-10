Pfizer sotto indagine in Italia/ Accusata di aver nascosto 1.2 mld dal 2017 al 2019

Pfizer sotto indagine in Italia: 1.2 miliardi nascosti?

La casa farmaceutica Pfizer è sotto indagine in Italia: è sospettata di aver nascosto 1.2 miliardi al 2017 al 2019. Il sospetto della Guardia di Finanza è che l’azienda abbia nascosto almeno 1.2 miliardi di profitti, trasferendo varie somme dai conti italiani verso l’Olanda e gli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da Bloomberg, che cita persone informate sull’operazione. Il periodo sotto indagine va dal 2017 al 2019. L’operazione sarebbe finalizzata a non pagare tasse che possono raggiungere il 26%.

Come riporta Repubblica, non ci sono certezze che le indagini possano accertare comportamenti scorretti da parte della casa farmaceutica. Solamente a conclusione delle indagini l’Agenzia delle Entrate deciderà le eventuali multe all’azienda e stabilità se sia dovuto o meno il pagamento delle presunte tasse non pagate. Questo, ovviamente, qualora gli accertamenti diano esito positivo.

“Rispettiamo le leggi fiscali in Italia”

“Le autorità fiscali italiane di routine svolgono accertamenti su Pfizer e la società collabora con le indagini” ha spiegato il portavoce del gruppo Pam Eisele. “Pfizer rispetta le leggi fiscali e i regolamenti italiani” ha aggiunto il portavoce. La Guardia di Finanza non ha commentato la notizia.

Come scrive Bloomberg, l’indagine è relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, dunque non riguarda gli introiti della pandemia del Covid. L’agenzia spiega che Pfizer Italia avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro alle divisioni affiliate dell’azienda a Pfizer Production e Pfizer Manifacturing negli Stati Uniti e in Olanda. Questo sarebbe avvenuto per evitare le tasse sui profitti. La verifica nasce da un lavoro a campione svolta dai finanzieri, insieme all’Agenzia delle Entrate. Le indagini sono effettuate sulle multinazionali per evitare operazioni interne tra le sedi italiane ed estere delle multinazionali.

