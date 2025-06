Pfizergate: Von der Leyen affronta il voto di sfiducia, 72 firme raccolte. Si contesta opacità e gestione autonoma della Commissione

Il Pfizergate torna a destabilizzare le istituzioni europee e porta Ursula Von der Leyen a dover affrontare un voto di sfiducia al Parlamento, un passaggio politico che, anche se difficilmente decisivo per il suo incarico, rischia comunque di lasciare il segno, e in modo indelebile: ad innescare la procedura è stato il gruppo dell’estrema destra, guidato dall’eurodeputato romeno Gheorghe Piperea, che ha dichiarato di aver raccolto oltre 72 firme necessarie per presentare formalmente la mozione.

AUTO, PIANO ITALIA-FRANCIA-GERMANIA/ La mossa che può portare fino alle dimissioni di von der Leyen

Il caso nasce dalla sentenza emessa a maggio dalla Corte generale dell’UE, che ha criticato duramente la Commissione per non aver reso pubblici i messaggi tra von der Leyen e il CEO di Pfizer Albert Bourla, scambi avvenuti durante i negoziati sui vaccini Covid nel 2021 e, secondo i giudici, la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione non fornendo motivazioni credibili sul perché quei messaggi non fossero stati messi a disposizione.

Zelensky alla NATO: “150 miliardi per produzione armi”/ “Spesa difesa al 5%” ma Ucraina non è nell'Alleanza

La vicenda è diventata un simbolo della sfiducia che attraversa l’Europarlamento, dove la gestione della trasparenza da parte della presidente della Commissione viene contestata da più fronti: la mozione di sfiducia menziona espressamente non solo il caso Pfizergate ma anche presunti abusi procedurali più recenti, tra cui la decisione della Commissione di ritirare senza consultare il Parlamento una legge contro il greenwashing, pochi giorni prima dell’accordo finale.

Von der Leyen è accusata da diverse forze politiche, tra cui socialisti, liberali e Verdi, di aggirare l’unica istituzione eletta direttamente nell’UE, un comportamento che – secondo i firmatari della mozione – va in contropposizione con il principio di cooperazione sincera tra istituzioni: “La Commissione ha violato le regole, deve spiegare le sue decisioni e rispondere davanti al Parlamento”, si legge nella richiesta di voto ed anche se non si prevede un esito favorevole alla sfiducia, questo passaggio parlamentare rischia di indebolire in modo incontrovertibile la presidente e di costringerla a maggiori compromessi con le forze politiche che finora l’hanno sostenuta.

Riarmo UE, Parlamento Europeo vuole denunciare i Governi/ “Von der Leyen bypassa Eurocamera”: cosa succede

Pfizergate, rischio isolamento per Von der Leyen: il voto potrebbe costringerla a trattare con destra e sinistra per restare in carica

Il Pfizergate non riguarda più solo un contenzioso legale ma sta diventando il fulcro di uno scontro politico sempre più acceso tra Ursula Von der Leyen e un Parlamento europeo che rivendica un ruolo centrale nelle scelte istituzionali: il voto di sfiducia, che dovrebbe svolgersi entro il prossimo mese, avrà un esito probabilmente favorevole per la presidente, ma il prezzo politico da pagare potrebbe essere decisamente alto.

Piperea ha dichiarato come il voto sia un’opportunità importante per ribadire il bisogno di trasparenza e controllo esercitato democraticamente, rimarcando come anche alcuni membri del PPE, il partito di Von der Leyen, starebbero valutando di non difenderla apertamente: con 401 voti a favore al momento dell’elezione, e 720 deputati totali, la soglia per far cadere la Commissione resta comunque molto alta in quanto servirebbe una maggioranza qualificata dei due terzi, difficile da raggiungere ma non priva di significato.

L’iniziativa parlamentare ha già riaperto vecchie tensioni politiche all’interno della coalizione che ha sostenuto la Commissione, e il caso Pfizergate ha finito per saldarsi con altre critiche legate alla gestione opaca di dossier sensibili come la politica ambientale e il riarmo europeo.

I deputati progressisti hanno scritto alla presidente del Parlamento, Roberta Metsola, chiedendo di convocare i commissari coinvolti per chiarire le decisioni recenti, e hanno contestato il ritiro della legge contro il greenwashing, visto come una prova di cedimento verso le spinte anti-ambientaliste; la presidente si trova quindi in una posizione difficile e per evitare un isolamento politico potrebbe dover negoziare non solo con la sinistra ma anche con alcune componenti della destra più moderate, allargando il perimetro di consenso con compromessi che rischiano però di snaturare l’agenda iniziale del suo secondo mandato.

Ma il Pfizergate ha fatto emergere anche altre perplessità sul ruolo della Commissione nel sistema europeo e sulla capacità delle istituzioni di mantenere la fiducia dei cittadini in una fase politica dove la trasparenza e il rispetto delle regole tornano centrali; nel frattempo, Von der Leyen mantiene un profilo basso non facendo dichiarazioni pubbliche sul caso, ma dietro le quinte i negoziati sono già iniziati per evitare che il voto di sfiducia possa aprire la strada ad un indebolimento progressivo della sua leadership.