Phaim Bhuiyan, chi è e vita privata/ Dall’exploit di Bangla al nuovo progetto

Di carriera, vita privata e molto altro parlerà Phaim Bhuiyan oggi, domenica 24 aprile 2022, nell’intervista a Francesca Fialdini negli studi di Da noi a ruota libera. Una bella occasione per farsi conoscere meglio per il giovane regista originario del Bangladesh ma nato a Roma, dove vive nel quartiere di Tor Pignattara. Del suo privato, infatti, si sa poco e potrebbe regalare qualche chicca ai suoi seguaci…

Phaim Bhuiyan è diventato famoso in tutta Italia per il suo film Bangla, di cui è stato autore, regista, sceneggiatore e protagonista. La pellicola prodotta da Fandango è uscita nelle sale nel maggio del 2019 e ha avuto un grandissimo successo: è stata premiata con il Globo d’Oro come migliore opera prima e con il Nastro d’Argento per la migliore commedia. Ma non solo: il 27enne è stato premiato come miglior regista esordiente ai David di Donatello 2020.

Chi è Phaim Bhuiyan?

Oltre a qualche partecipazione al programma Viva Raiplay! condotto da Fiorello, Phaim Bhuiyan si è fatto conoscere anche per aver diretto il videoclip “Miami a Fregene” del cantautore Avincola. Inserito nella classifica di Forbes 30 Under 30 Europe, il regista si è messo alla prova con la serialità e ha diretto la serie Bangla, tratta dal suo stesso film, già disponibile su Raiplay dal 13 aprile e dal 27 aprile in onda su Rai 3, con un episodio al giorno.

Bangla è il diario sentimentale di Phaim Bhuiyan tra ironia e commedia, un racconto della vita di un italiano di seconda generazione nel quartiere multietnico di Tor Pignattara. In una recente intervista rilasciata a The Wom, l’artista ha rivelato quanto c’è di autobiografico nella serie: “Principalmente, c’è sicuramente il mio rapporto con la spiritualità. Poi, di contorno ho voluto raccontare dei momenti della mia vita, come il periodo che ho condiviso con la band, i MoonStarsStudio. È stata una bella avventura che è finita con la partenza del chitarrista per Londra”.

