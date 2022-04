Phaim Bhuiyan, chi è/ Protagonista e regista di Bangla: origini e vita privata

Bangla La Serie è uscita lo scorso 13 aprile 2022 in box set su RaiPlay. Dopo la pubblicazione online, sulla piattaforma Rai, arriva anche in prima serata sul piccolo schermo a partire dal 27 aprile su Rai 3 alle 20.20. Si tratta dell’unico prodotto italiano selezionato al MIPDrama 2022. La serie è il sequel del film del 2019, sempre interpretato e diretto dall’attore e regista di Phaim Bhuiyan. L’attore, di origine bengalese ma nato in Italia, dà sfogo alla sua esperienza sullo schermo. La serie narra infatti la storia di una famiglia di immigrati e di ciò che vuol dire nascere in Italia pur avendo altre origini.

Crescita e integrazione nelle immagini e nelle parole di Bangla, che vede Phaim Bhuiyan alla regia, insieme ad Emanuele Scaringi. Phaim è anche attore protagonista della serie, divisa in otto episodi. Si tratta appunto della prosecuzione del film, un diario sentimentale di Phaim, che dà vita ad un personaggio nato e cresciuto a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma Est, con due identità: quella di ragazzo italiano ma allo stesso tempo di bengalese orgoglioso delle sue origini. Lo scontro con il mondo occidentale spesso si fa sentire, dando vita ad una dicotomia che il giovane deve affrontare e superare.

Chi è Phaim Bhuiyan: scopriamo qualcosa su di lui

Ma chi è Phaim Bhuiyan, protagonista e regista della serie Bangla? Il giovane è nato nel 1995 a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. È già stato, all’età di soli 24 anni, autore, regista, sceneggiatore e protagonista del film Bangla, uscito nelle sale nel maggio del 2019. Il film è stato premiato con il Globo d’Oro e con il Nastro d’Argento per la migliore commedia del 2019. Nel maggio del 2020, Phaim ha vinto uno dei premi più prestigiosi per il mondo del cinema: il Donatello come miglior regista esordiente. Nel 2021, altro importante riconoscimento: è inserito nella classifica di Forbes 30 Under 30 Europe.

Nella serie tv Bangla, ha rivelato Phaim, “Principalmente, c’è sicuramente il mio rapporto con la spiritualità. Poi, di contorno ho voluto raccontare dei momenti della mia vita, come il periodo che ho condiviso con la band, i MoonStarsStudio. È stata una bella avventura che è finita con la partenza del chitarrista per Londra”. Nonostante il grande successo già da giovanissimo, il regista e attore racconta: “Non mi sono montato la testa, nel mio quartiere credo di essere molto amato. Qualcuno mi ferma per strada ma io sono sempre stato molto timido”.











