Pharrell Williams ospite a "Grace for the world": moglie, figli e vita privata dell'artista

Pharrell Williams è senza dubbio uno degli ospiti più attesi in Vaticano, dove andrà in scena Grace for the World, il grande concerto gratuito in Piazza San Pietro. Un evento davvero speciale che porta sullo stesso palco artisti del calibro di Andrea Bocelli, John Legend, Karol G, i cori gospel delle Voices of Fire e, appunto, Pharrell. Per Pharrell, che nella sua carriera ha sempre cercato di mescolare creatività, messaggi positivi e stile, questa occasione è davvero unica, portandolo da icona pop e direttore creativo di Louis Vuitton a voce che risuona sotto il colonnato di San Pietro.

Com’è noto, Pharrell è uno degli artisti e produttori musicali più influenti al mondo. Nel suo repertorio ci sono hit indimenticabili come Happy e collaborazioni con alcune delle popstar più famose della scena internazionale. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita lontano dai riflettori? Nonostante la popolarità planetaria, Pharrell ha sempre mantenuto un profilo privato molto sobrio e “normale”. Da anni è legato a Helen Lasichanh, modella e stilista, con la quale ha coronato la loro storia d’amore sposandosi nel 2013.

Pharrell Williams, la vita privata del cantante: dettagli

Pharrell Williams e Helen Lasichanh hanno costruito insieme una famiglia numerosa. Il primogenito, Rocket Ayer, è nato nel 2008 e oggi è un adolescente, mentre, dopo il loro matrimonio nel 2013, nel 2017 sono arrivati ben tre gemelli, i cui nomi non sono mai stati resi pubblici proprio per proteggere la loro privacy. Pharrell ha raccontato più volte che i figli sono la sua vera fonte di ispirazione, il motivo per cui continua a cercare nuove idee e a reinventarsi. Rocket, ad esempio, è già diventato protagonista di alcune citazioni nelle canzoni del padre, mentre i gemelli restano per ora lontani dai riflettori.