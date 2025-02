Phil e Chiara Canzian sono i figli di Red Canzian: sono grandi appassionati di musica

La vita del bassista dei Pooh Red Canzian è sempre stata ricca di colpi di scena e grandi emozioni, un’esistenza che ha portato in dono al cantante due figli, nati da due donne diverse, parliamo di Phil e Chiara Canzian. Il primogenito dell’artista è in realtà nato da un precedente matrimonio di Beatrix Niederwieser, ma è cresciuto avendo Red Canzian come punto di riferimento al punto da considerarlo suo padre, nonostante non fosse davvero il papà biologico del ragazzo, venuto al mondo nel 1982. Chiara è invece figlia direttissima di Red Canzian, nata però non dalla moglie Beatrice Niederwieser ma dalla prima moglie Delia Gualtiero, e ha deciso di seguire le orme del papà dopo essersi appassionata alla musica.

Una passione per il mondo delle sette note è anche quella raccolta da Phil, in seguito a un regalo del compianto Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh che regalò un paio di bacchette al figlio di Red Canzian, da quel momento in poi si appassionò come il papà alla musica.

Phil e Chiara Canzian e la collaborazione con i Pooh

La passione per la musica del primogenito di Red Canzian ha fatto avvicinare Phil Canzian anche agli stessi Pooh, con i quali intraprese una collaborazione. Papà Red Canzian, ricordando la sua infanzia, ha ricordato il curioso retroscena riguardante il momento in cui D’Orazio regalò le bacchette all’amico: “Quando era bambino veniva a vedere sempre i nostri concerti, per cui Stefano D’Orazio quando ha compiuto cinque anni decise di regalargli le sue prime bacchette e altri strumenti per suonare la batteria alla sua età. È nata così la sua passione” ha ricordato il bassista dei Pooh.

Invece la figlia Chiara Canzian oltre a essere una nota cantautrice italiana lavora anche come blogger, a livello di discografia ha pubblicato anche due album in studio, oltre a una serie di singoli di discreto successo, come Prova a dire il mio nome, lanciato nel 2009.