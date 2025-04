Con un patrimonio vicino ai quarantatré miliardi di dollari, Phil Knight è considerato da Forbes uno degli uomini più ricchi del mondo. Fondatore del colosso Nike, ha trasformato la sua idea in progetto e il suo progetto in realtà con una lungimiranza imprenditoriale notevole, coinvolgendo talenti e stringendo in una fase cruciale di Nike un accordo geniale con Michael Jordan per la creazione delle scarpe Air. Fondamentale fu il ruolo del manager Sonny Vaccaro, che divenne una risorsa indispensabile per quella che oggi è una multinazionale di altissimo livello.

Il nome Nike fu ispirato dalla dea greca della vittoria Nike, un’antica divinità agilissima e super veloce. Imprenditore e filantropo, Phil Knight ha raccontato il segreto del suo successo in un libro intitolato L’Arte della Vittoria. In queste pagine il business man americano rivela tutto ciò che nel suo percorso ha fatto, più di ogni altra cosa, la differenza.

Phil Knight, fondatore di Nike, racconta la scalata sul successo: “Mi alzavo prima di tutti gli altri e poi…”

“Mi alzai prima degli altri, prima degli uccelli, prima del sole…”, si legge nel libro. “Volevo lasciare un segno nel mondo. Volevo vincere”, racconta ancora Phil Knight. ll fondatore di Nike aveva le idee chiare prima ancora di iniziare il suo viaggio imprenditoriale – raccontato in parte nel film ‘Air La Storia del grande Salto‘ in onda questa sera su Raidue – con una visione chiara ed un obiettivo concreto. Non sono mancati i momenti difficili nella sua scalata al successo, tra alti e bassi tipici di chi comunque non molla mai.

“Mi passò davanti ciò che volevo fare della mia vita. Un gioco”, scrive Phil Knight ne l’Arte della vittoria. Da una parte il desiderio di cacciare il suo orizzonte, dall’altra la tentazione di arrendersi. “Mi dicevo ‘trovati un lavoro normale’. Ma poi un’alta voce mi sussurrava: ‘non tornare a casa. Vai avanti. Non ti fermare’”. E così ha fatto…