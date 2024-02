Phil Palmer, chi è il celebre chitarrista britannico/ Le collaborazioni con i più grandi e la vita privata

Phil Palmer, chi è e carriera: le prestigiose collaborazioni nazionali e internazionali

Oggi pomeriggio Caterina Balivo, tra i numerosi ospiti de La volta buona nel salotto di Rai 1, accoglierà anche Phil Palmer. Trattasi di uno dei più noti chitarristi jazz e rock, di origine britannica, e che grazie alle sue collaborazioni nazionali ed internazionali vanta una carriera ricca di grandi successi. Nato a Londra il 9 settembre 1952, sin da bambino si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare l’ukulele a soli 5 anni. La prima grande svolta della sua carriera arriva da giovane quando, nel 1975, gira il mondo nel tour del gruppo che accompagna David Essex.

Selena Gomez e l'amore per il fidanzato Benny Blanco/ "Importante incontrare qualcuno che ti rispetti"

Gli anni successivi sono fondamentali per la sua produzione musicale, avviando importanti e prestigiose collaborazioni soprattutto a livello internazionale. Tra questi i Dire Straits, Eric Clapton, Skin, Tina Turner, George Michael, Robbie Williams e Geri Halliwell. Successivamente l’attività prosegue con alcune collaborazioni con i più celebri interpreti italiani, da Lucio Battisti a Ivano Fossati, da Renato Zero a Gianni Morandi e Patty Pravo.

Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier a Domenica In/ ‘Indizio’ di un ritorno in Rai?

Phil Palmer: la sua musica nel cinema, il ricordo di Pino Daniele e la vita privata

Nel corso della sua carriera, Phil Palmer ha collaborato anche per le colonne sonore di alcuni celebri film, come Full Metal Jacket di Stanley Kubrick (1987) e Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo (1997). Tra le sue ultime collaborazioni spicca quella del 2013 con un nome simbolo della musica italiana, Pino Daniele, nel brano Non si torna indietro. “Pino Daniele e io siamo diventati ottimi amici da subito, è diventata la mia anima gemella per tanti versi, è stato un rapporto troppo breve, troppo corto. Io avrei voluto tanto continuare a collaborare con lui, concludere il millennio ma evidentemente non era destino“, aveva raccontato Palmer in un’intervista a Oggi è un altro giorno rilasciata nel gennaio 2023.

Belen Rodriguez e Chiara Ferragni 'unite' contro gli ex Stefano e Fedez/ La frecciata social è palese!

Sul fronte sentimentale, infine, Phil Palmer è sposato dal 2012 con Numa Palmer. Anche lei parte del mondo della musica, essendo cantante, autrice e produttrice, la loro collaborazione professionale prese il via nel 2006.











© RIPRODUZIONE RISERVATA