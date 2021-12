Philippe Brunel, marito Alessandra De Stefano/ Un incontro scritto nel destino

Non è certamente inusuale trovare coppie che siano unite sia nel privato sia nel lavoro, ma per far sì che rapporti come questi possano durare è importante che non ci siano invidie e che ognuno sappia rispettare gli spazi dell’altro. Una situazione di questo tipo è sempre più diffusa anche nell’ambito del giornalismo, basti pensare ad asempio a Vanessa Leonardi e Maurizio Compagnoni (entrambi a Sky), Giorgia Rossi e Alessio Conti, Alessandro Alciato ed Eleonora Cottarelli.

Blanca, fiction Rai/ Anticipazioni e diretta ultima puntata: l'aiuto di Linneo!

Ma tra le coppie che sono riuscite a unire lavoro e vita privata ci sono anche cronisti che non si fanno praticamente mai vedere insieme, ma che si sono conosciuti proprio mentre erano impegnati in un servizio comune: Alessandra De Stefano e Philippe Brunel. Lei è stata recentmenete nominata direttore di Rai Sport, mentre lui è da tempo uno dei reporter di punta de “L’Equipe’.

Imma Battaglia contro Katia Ricciarelli in difesa di Eva/ "Bullismo e misoginia al GF VIP"

Philippe Brunel e Alessandra De Stefano – Una coppia unita nel lavoro e nalla vita

Alessandra De Stefano è entrata nellas storia per essere stata la prima donna a condurre il “Processo alla Tappa” nel 2000. Lei però non può che essere grata al ciclismo anche per motivi privati: è stato proprio mentre era impegnata per un servizio che ha avuto modo di conoscere quello che è poi diventato l’amore della sua vita, Philippe Brunel.

I due si sono giurati amore eterno nel 2006. Da allora la giornalista cerca di dividersi tra l’Italia e Parigi per poter vedere il marito. La coppia non ha figli.

Rosella Sambruno moglie Jury Chechi e i figli Dimitri e Anastasia/ Il loro amore per i cavalli





© RIPRODUZIONE RISERVATA