Philippe Chini, chi è?/ Il fisioterapista di Bake Off Italia che “massaggia” i dolci

Philippe Chini, chi è? Il fisioterapista di Bake Off Italia 2020

Tutto è pronto per la finalissima di Bake Off Italia 2020 e sicuramente uno dei favori è proprio Philippe Chini, fisioterapista di Trento su cui proprio Ernst Knam non avrebbe mai scommesso un euro. Sarà lui alla fine l’outsider che porterà a casa la vittoria finale, il premio e il titolo a disposizione nel programma di Benedetta Parodi? Gli occhi di tutti sono puntati su di lui protagonista di un percorso impegnativo in cui si è messo alla prova con cioccolata, dolci francesi e anche con alcuni errori che è riuscito a recuperare in corsa strabiliando i giudici del programma che spesso si sono complimentati con lui. Ma cosa succederà adesso? Il giovane riuscirà a gestire l’ansia della finalissima affrontando le ultime sfide e le sue due rivali per portare a casa il titolo? I suoi fan lo sperano e continuano a sostenerlo, sempre più numerosi, sui social, mentre tutti gli altri, coloro che questa sera sbirceranno la finalissima del cooking show di Real Time si chiederanno ma chi è Philippe Chini e cosa fa nella vita?

Philippe Chini pronto a sfidare Monia e Sara, sarà il vincitore?

Philippe Chini nasce a Segno, piccola località in provincia di Trento, nel 1995 ma su di lui non si sa molto altro perché, nonostante il suo fare spigliato e divertente, tiene molto alla sua privacy. Quello che sappiamo di lui è che ha ottenuto il diploma di maturità al liceo Bilingue Russel e si è sempre detto consapevole della sua bellezza, quella che lui definisce il suo biglietto da visita. Il fisioterapista si diletta in cucina e ha un’idea tutta sua di quello che è in grado di fare, convinto che la sua arte nel massaggiare le persone sia una chicca in più anche nella pasticceria, siamo sicuri che questo gli permetterà di battere le sue rivali Monia De Carolis e Sara Moalli? Mentre si attende la finalissima del programma e il verdetto finale in molti si chiedono se sia fidanzato o meno ma anche in questo caso sembra che le informazioni a disposizione siano poche e che la sua voglia di dilettarsi in pasticceria sia proprio legata a quella di conquistare il palato delle donne visto che si definisce single, sarà davvero così?



