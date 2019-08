Philippe Coutinho è del Bayern Monaco/ Ufficiale l’operazione da 140 milioni di euro

Philippe Coutinho è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il giovane attaccante brasiliano ha lasciato nelle scorse ore il Barcellona per trasferirsi nella Bundesliga tedesca, fra le fila dei campioni in carica. Un’operazione portata a termine con la formula del prestito oneroso, ormai tanto in voga in questi ultimi anni: ai catalani andranno fra i 15 e i 20 milioni di euro come oneri per il trasferimento temporaneo biennale, più eventuali altri 120 milioni di euro al momento del riscatto fissato al 30 giugno del 2021, fra esattamente due stagioni. Per il Barcellona si tratterà quindi di un’operazione in perdita, tenendo conto che i campioni della Liga avevano pagato il calciatore al Liverpool ben 160 milioni di euro, subito dopo lo shock per la cessione di Neymar al Paris Saint Germain. Coutinho non è mai riuscito a convincere con la maglia blaugrana, non ripetendo lo show messo in pratica con addosso la divisa dei Reds, e alla fine i catalani hanno preferito girarlo in Baviera.

PHILIPPE COUTINHO È DEL BAYERN MONACO

“Sono convinto – le parole di Niko Kovac, tecnico dei campioni di Germania, commentando l’avvenuta operazione – che non solo il Bayern, ma l’intera Bundesliga e anche la Germania non vedessero l’ora di accogliere un giocatore così importante”. Sulle tracce di Coutinho vi era anche il Paris Saint Germain, con cui il Barcellona puntava a dare vita ad un’operazione allargata a Neymar, ma evidentemente i parigini non ne hanno voluto sapere di cedere l’asso brasiliano, lasciando quindi il calciatore al Bayern. Se tutto andrà come previsto, Coutinho sbarcherà a Monaco di Baviera nella giornata di domani, domenica 18 agosto, per poi sottoporsi alle rituali visite mediche e sottoscrivere il nuovo contratto. Non sono state rese note le cifre dell’ingaggio del ragazzo, che dovrebbe comunque percepire un assegno non lontano dagli 11 milioni di euro già compensatogli dal Barca.

